Khiếu nại cước điện thoại: "Con kiến kiện củ khoai"

“Tính cước vô lý”





Gia đình bà Khanh (ngồi giữa) khiếu nại

tiền cước điện thoại cao bất thường. Ảnh: N.Ánh.



Nhà mạng không sai!

Bấm nút đỏ điện thoại để khỏi mất tiền oan

Theo VNN/ Dân Việt



Văn phòng khiếu nại thuộc Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP HCM vừa tiếp nhận đơn của ông Phạm Văn Cậy ngụ tại quận 3, khiếu nại về cách tính cước “dã man” của nhà mạng MobiFone. Ông Cậy sử dụng thuê bao trả sau số 0903.xxx.430 đã nhiều năm. Tháng 9 vừa qua, bản kê chi tiết do MobiFone cung cấp có hai cuộc gọi đều cho một số với thời lượng mà ông Cậy cho rằng không thể xảy ra: một cuộc trên bốn giờ và một cuộc trên một giờ. Ông thừa nhận có gọi cho số máy trên nhưng chỉ trong vài phút sau gập máy. Để chắc chắn, ông đã mang máy đến trung tâm bảo hành điện thoại và được xác nhận về mặt kỹ thuật đúng là thao tác này đã ngắt cuộc gọi.Anh Ngô Minh Tuấn, chủ thuê bao 0903.xxx.078 ở quận 1 cũng nhờ Hội can thiệp về việc MobiFone tính cước vô lý trong thời gian anh đi công tác bốn ngày tại Trung Quốc. Tổng cước anh phải thanh toán trong tháng 3 lên đến hơn 10 triệu đồng, trong đó, riêng tiền cước truy cập dữ liệu GPRS trong ba ngày từ 18 đến 20 chỉ dùng đọc chứ không gửi mail đã là hơn 306 USD. Về cước tin nhắn, anh Tuấn cũng bất bình vì số lượng tin nhắn được lưu trong chiếc Iphone của anh ít hơn nhiều so với bản kê cước của nhà mạng. Để ý thời gian còn thấy các tin nhắn này được “thực hiện trong vòng vài giây”.Trước đó, Hội cũng tiếp nhận khiếu nại của gia đình bà Nguyễn Thu Khanh ở quận Thủ Đức về cước điện thoại bàn trong các tháng 10 đến 12/2009 cao đột biến (trong đó riêng tháng 12 hơn 2,4 triệu đồng) dù trong thời gian này vợ chồng bà đi Mỹ, con gái đi làm ở Củ Chi cả ngày, rất hiếm sử dụng. Gia đình đã cất công đi xác nhận tại địa phương về số người trong nhà, trình hộ chiếu và xác nhận thời gian làm việc, thời gian ra - vào công ty để chứng minh không ai có ở nhà.Với trường hợp ông Cậy, bà Lê Thị Phương Quyên, phụ trách giải quyết khiếu nại của MobiFone cho biết, số thuê bao này đã ba lần khiếu nại về tình trạng cuộc gọi kéo dài. Sau khi kiểm tra phía chiều nhận khẳng định việc tính cước là đúng và gọi đây là “rủi ro”. Về nguyên nhân, có thể khách hàng gập máy nhưng không bấm phím kết thúc dẫn đến cuộc gọi kéo dài. Ông Cậy không thỏa mãn với cách giải thích này vì điện thoại của ông gập là ngắt cuộc gọi.Trường hợp anh Tuấn, ông Đặng Hồng Kỳ (Phó Giám đốc Trung tâm thông tin di động khu vực II) khẳng định: “MobiFone đã tuân thủ quy định của ngành Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc tính cước và quản lý cước thu của khách hàng”. Về dữ liệu cước sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế của số thuê bao ông Tuấn do MobiFone thông báo hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu đã được đối soát phía mạng China Mobile và China Unicom.Tương tự, việc tính cước số thuê bao điện thoại bàn của bà Khanh cũng được phía nhà mạng khẳng định tính đúng và khuyên khách hàng tăng cường quản lý máy để tránh các cuộc gọi ngoài ý muốn.Theo bà Đào Thị Cúc, chuyên viên phụ trách khiếu nại Văn phòng phía Nam Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (Vinatas), các khiếu nại về cước điện thoại đều có kết quả như trên.Ngày 22.10, Văn phòng khiếu nại thuộc Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM tổ chức cuộc họp thứ 2 để giải quyết vụ ông Phạm Văn Cậy (Q.3) khiếu nại cách tính cước của Mobifone (Đất Việt ngày 20.10 đã phản ánh). Thành phần cuộc họp còn có thêm đại diện 2 hãng điện thoại Samsung và Nokia và được xác nhận đúng là ở dòng sản phẩm này, trong điều kiện máy hoạt động bình thường, khi gập máy là kết thúc cuộc gọi. Tuy nhiên, đại diện Mobifone một lần nữa khẳng định đã tính cước đúng thông qua chi tiết chiều nhận các cuộc gọi ông Cậy khiếu nại. Để tránh mất tiền oan, nhà mạng khuyến cáo người gọi nên chủ động ngắt kết nối (bấm nút đỏ) vì phía người nghe ít khi thực hiện thao tác này.Với mong muốn giữ số liên lạc đã dùng trên 5 năm, ông Cậy đề nghị chỉ thanh toán cước 50% các gọi vô lý (tống cộng hơn 5 giờ); Mobifone hứa sẽ trả lời sau. Được biết, năm 2008, Mobifone đã 1 lần “chia sẻ rủi ro” với ông Cậy gần 80% (tương đương 80.000 đồng) tiền cước một cuộc gọi bị kéo dài sau khi ông Cậy khiếu nại.