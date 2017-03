Khó cân đối tài chính, Vinacomin mạnh tay cắt giảm lương nhân viên

Theo thông tin được ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đưa ra chiều 18/6, trong năm 2013, với việc sản lượng giảm, cân đối tài chính của ngành than dự kiến sẽ còn tiếp tục khó khăn và do vậy, công ăn việc làm, thu nhập của công nhân viên, lao động cũng bị giảm sút.



Dự kiến, trong 6 tháng đầu năm, thu nhập của người lao động Vinacomin đã giảm 5% so với năm 2012. Trước đó, trong năm ngoái, tiền lương người lao động đã phải giảm 10% so với 2011. Gần 15.000 lao động có nguy cơ thiếu việc làm. Bên cạnh đó, một số không nhỏ lực lượng lao động của các doanh nghiệp đang thực hiện hợp đồng với các doanh nghiệp ngành than trong việc bốc xúc đất đá, vận tải và cung ứng các dịch vụ cơ khí sửa chữa, thương mại... cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.



Kết thúc niên độ nửa đầu năm 2013, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 47.600 tỷ đồng, bằng 45,6% kế hoạch của cả năm. Cân đối tài chính khó khăn và phần lợi nhuận thu được không đáng kể. Ông Biên cho biết, nguyên nhân do kinh tế thế giới tăng trưởng chậm nên nhu cầu về năng lượng giảm, nguồn cung thế giới, đặc biệt là than lại đang tăng nên giá bán đang có xu hướng ngày càng giảm.



Cùng với đó, việc khai thác các mỏ, hầm lò ngày càng xuống sâu, nên các chi phí về khai thác, đảm bảo an toàn đã tăng lên nhiều so với các năm trước. Các loại phí, thuế lại liên tục được điều chỉnh tăng làm cho tổng chi phí trong giá thành tăng cao. Riêng với thuế tài nguyên đã tăng 13,5 lần so với năm 2007, từ 230 tỷ đồng lên 3.120 tỷ đồng.



Đặc biệt, từ cuối quý I/2013, tập đoàn dự báo thuế xuất khẩu than là 10%, nay Chính phủ lại áp 13% nên sản lượng xuất khẩu 6 tháng tới sẽ giảm chỉ còn khoảng 400.000- 500.000 tấn/tháng, giảm hơn 1/2 so với mức hiện nay khoảng 1,2 triệu tấn. Do đó, cả năm 2013 ước tính chỉ xuất khẩu được 9,5 - 10,5 triệu tấn, giảm 4 -5 triệu tấn so với năm 2012.



Lãnh đạo Vinacomin cho biết, các loại thuế trực tiếp sẽ giảm khoảng 600 tỷ đồng, trong khi phần thuế xuất khẩu tăng thêm 35 là 120 tỷ đồng, phần giảm thu gián tiếp của các ngành sản xuất dịch vụ khác đi theo bị ảnh hưởng cũng rất lớn.



Theo ước tính của Vinacomin, với việc tăng thuế xuất khẩu than lên 3%, ngân sách sẽ thu thêm được khoảng 120 tỷ đồng, trong khi các loại thuế trực tiếp khác sẽ giảm khoảng 600 tỷ đồng, chưa kể phần thu gián tiếp của các ngành sản xuất dịch vụ khác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.





Theo Bích Diệp (DT)