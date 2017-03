Khó chống thuốc lá nhập lậu

Ông Phạm Kiến Nghiệp, Tổng Thư ký Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, cho biết hiện tại thị trường cả nước có trên 100 sản phẩm thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, tiêu thụ chính ở TP.HCM và đồng bằng sông Cửu Long.

Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân là do sự bất bình đẳng giữa thuốc lá hợp pháp và thuốc lá lậu. Trong khi giá thành sản xuất của doanh nghiệp chân chính cao do nguyên liệu tăng 10%-15%, phụ liệu tăng 5%-7% in cảnh báo sức khỏe, nguyên liệu đầu vào bị kiểm soát ngặt nghèo… thì thuốc lá lậu hoàn toàn ngược lại.

Theo ông Nghiệp, để ngăn chặn thuốc lá lậu hiệu quả hơn, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cần triển khai đồng bộ, quyết liệt trên phạm vi toàn quốc để có những biện pháp chống buôn lậu thuốc lá theo Quyết định 389/QĐ của Thủ tướng Chính phủ.

TÚ UYÊN