Khoai lang sôcôla, cháo...phục vụ 'thượng đế' dịp tết

Hàng loạt doanh nghiệp (DN) cho biết đã chuẩn bị thực phẩm sạch cho mùa tết. Không chỉ quan tâm đến an toàn vệ sinh thực phẩm, các DN còn tung ra nhiều sản phẩm mới cho mùa kinh doanh sôi động nhất trong năm.

Mứt tươi, cháo tươi… phục vụ tết

Bà Lê Thị Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Saigon Food, thông tin dịp tết năm nay đơn vị tung ra thị trường nhiều sản phẩm mới. Chẳng hạn, với ngành hàng đông lạnh có các loại lẩu tết hải sản, xiên que hải sản, nem nướng cá hồi. Với dòng sản phẩm cháo tươi, ngoài việc thay đổi bao bì, công ty còn tung ra thị trường cháo tổ yến với bao bì, sang trọng, bắt mắt, phù hợp làm quà biếu.

“Hiện nay một số hệ thống siêu thị đã đặt mua khoảng 70 tấn hàng mới cho mùa tết. Tất cả sản phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng theo đúng tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO, HACCP” - bà Lâm khẳng định.

Giám đốc Công ty Trí Đức Food - bà Nguyễn Thị Tâm Ái nhìn nhận người tiêu dùng (NTD) có xu hướng ngày càng ưa chuộng các loại mứt ít ngọt nên năm nay công ty tập trung sản xuất các loại mứt trái cây sấy khô hơn là các loại mứt truyền thống.

Bà Ái nói: “Mứt được sản xuất theo quy trình công nghệ ISO 22000:2005. Đảm bảo không dùng phẩm màu, không đường hóa học, hóa chất hay chất phụ gia”.

Cũng theo bà Ái, dịp tết năm nay công ty còn sản xuất mứt tươi ăn liền, gồm mứt hạt sen và mứt dừa. Loại mứt này được làm từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, có độ ngọt vừa phải, khách hàng có thể cảm nhận được hương vị thật của trái cây.



Người tiêu dùng đang chọn mua thực phẩm sạch tại siêu thị. Ảnh: TÚ UYÊN

Hàng ngàn tấn hàng an toàn

Tổng Giám đốc Công ty Vinamit - ông Nguyễn Lâm Viên chia sẻ dịp tết này đơn vị tung ra nhiều sản phẩm như sôcôla bọc xoài, khoai lang bọc sôcôla, mít sôcôla, sầu riêng sấy, bơ sấy, thanh long sấy, xoài sấy giòn, mít có mùi sầu riêng; sản phẩm gia vị làm từ khoai lang, khoai mì, khoai tây cùng những sản phẩm nhập như hạt dẻ sạch, nho Mỹ.

“Bên cạnh đó, để đáp ứng xu hướng mua hàng cao cấp ngày càng tăng, công ty chú ý đầu tư khâu mẫu mã, bao bì. Đặc biệt là đầu tư vào hộp, bởi NTD có nhu cầu mua rời các loại trái cây ngũ quả để vào từng hộp - chiếc hộp giống như lon bia, hay lon coca có nắp bật phía trên và đặt thêm trong chiếc hộp bằng giấy cao cấp” - ông Viên cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Nhân, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho hay hệ thống siêu thị đang kinh doanh hơn 4.000 mặt hàng thiết yếu đạt các chứng nhận ISO, HACCP, GMP.

“Dự kiến tổng lượng hàng hóa đạt tiêu chuẩn an toàn do Saigon Co.op đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu mua thực phẩm sạch dịp tết khoảng 95.000 tấn. Trong đó có 16.000 tấn rau củ quả, thịt gà, thịt heo; hơn 12 triệu quả trứng gà VietGAP… phục vụ NTD trên cả nước” - ông Nhân chia sẻ.

Nhiều DN cho hay đến thời điểm này nhìn chung giá các mặt hàng phục vụ những ngày tết không tăng hoặc chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

“Săn” thực phẩm sạch

Nói về thực phẩm an toàn cho mùa tết, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM nhận định NTD rất quan tâm tìm kiếm các sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ các chứng nhận về chất lượng...

“Thực tế qua làm việc với các hệ thống phân phối và qua khảo sát nhu cầu thị trường cho thấy thị phần cho các sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, GlobalG.A.P… tại TP.HCM còn rất lớn, trong khi nguồn cung các sản phẩm này vẫn còn hạn chế” - ông Hòa nói.

Bà Lê Thị Thanh Lâm cũng nhìn nhận người dân ngày càng quan tâm đến thực phẩm an toàn vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mọi người, nhất là trong thời điểm gần tết khi nhu cầu ăn uống tăng cao.

“Mùa tết, sản lượng các mặt hàng thực phẩm sản xuất thường tăng 50%-70%, thậm chí gấp đôi so với bình thường, do vậy nhiều DN phải tăng ca làm ngày làm đêm mới đủ cung ứng. Nhưng điều đáng lo ngại là có nhiều cơ sở chỉ làm mùa vụ tết nên không đầu tư điều kiện sản xuất đạt chuẩn, sản xuất cập rập trong thời gian ngắn với sản lượng lớn dẫn đến việc kiểm tra, kiểm soát không nghiêm ngặt. Từ đó sản phẩm không đảm bảo an toàn, gây lo lắng cho người mua” - bà Lâm nói.

Cùng nhận định trên, ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty Vissan, cho hay thường vào dịp tết người mua rất băn khoăn, lo lắng khi lựa chọn thực phẩm cho gia đình, đặc biệt là các loại thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau củ quả… Do đó việc quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào càng cần phải được chú trọng hơn.

“Để đáp ứng nhu cầu này, vừa qua Vissan đã cung cấp ra thị trường 221 điểm bán thịt tươi sống ở TP.HCM. Các sản phẩm này đáp ứng được các tiêu chí sạch, giá cả ổn định, không sử dụng chất cấm, có đầy đủ các chỉ dẫn, bảng biểu, ký hiệu” - ông Mười cam kết.