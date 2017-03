Khởi tố 4 người chiếm đoạt tiền ngân hàng

Ngày 18-1, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Lê Hồ Khôi, tổng giám đốc; Trịnh Văn Toàn, phó tổng giám đốc; Lê Quang Hưng, kế toán viên và Nguyễn Thị Lan, kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Tràng An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can đều bị bắt tạm giam, riêng Lan do đang mang thai nên được tại ngoại. Theo điều tra ban đầu, năm 2011, do thiếu vốn kinh doanh, Khôi, Toàn đã chỉ đạo Lan xác định khống 3 mã chứng khoán mang tên một người quen của Lan với tổng mệnh giá hơn 17 tỉ đồng để bảo đảm cho khoản tiền ủy thác đầu tư. Lan đã mượn CMND của người quen rồi giao cho Hưng làm thủ tục mở tài khoản chứng khoán và các thủ tục khác để nhận được ủy thác đầu tư của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, sau đó chuyển số tiền nhận ủy thác về tài khoản của công ty rồi chiếm đoạt. Theo N.Quyết (NLĐ)