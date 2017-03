Khởi tố cán bộ tín dụng Agribank chiếm đoạt gần 17 tỉ đồng

Ngày 26-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo - TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Nam An (xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo).

Cán bộ tín dụng Lê Thị Vững bị tố chiếm đoạt gần 17 tỉ đồng

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Vững (SN 1961, trú ở Đông Am, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo) là cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh Nam Am.

Trước đó, Agribank Chi nhánh tại Hải Phòng đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Vững; ông Bùi Thanh Tịnh, Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Am thuộc huyện Vĩnh Bảo; bà Phạm Thị Hồng, Phó phòng phụ trách kế hoạch, kinh doanh của Agribank chi nhánh Nam Am, để phục vụ công tác điều tra của Công an huyện Vĩnh Bảo.

Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối tháng 10-2012, khoảng 100 người dân ở huyện Vĩnh Bảo tá hoả khi phát hiện họ chỉ vay 10, 20, 50 triệu đồng nhưng lại bị ngân hàng Agribank báo nợ lên đến 400, 500 hoặc 800 triệu đồng. Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo đã nhận 60 đơn tố cáo của công dân về việc bà Lê Thị Vững có dấu hiệu chiếm đoạt 16 tỉ 790 triệu đồng của các hộ dân.

Cùng với các đơn tố cáo, người dân đã đưa ra các giấy biên nhận ghi nợ giữa bà Vững với các hộ có vay vốn từ Agribank chi nhánh Nam Am và giấy cam kết có vay thêm trong sổ vay của một số trường hợp.

Những khoản vay của các hộ dân được thực hiện từ nhiều năm qua với nhiều mức vay khác nhau, như vay thông qua tín chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp... Cá biệt có một vài trường hợp vay bằng văn bản trích đo đất.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ trách nhiệm những người có liên quan thuộc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hải Phòng.