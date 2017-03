Khởi tố thủ quỹ xã lập hồ sơ khống, hưởng tiền chính sách

Ngày 24/10, Cơ quan Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hợi (SN 1954, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương) về tội “Tham ô tài sản” trong việc chi trả tiền chế độ bảo trợ xã hội đối với người tàn tật.

Theo điều tra, năm 2007, UBND xã Thanh Chi lập danh sách đề nghị hưởng chế độ bảo trợ xã hội cho đối tượng tàn tật Nguyễn Thị Nhị (SN 1932, trú tại thôn Thịnh Lạc, xã Thanh Chi) để hưởng chế độ từ tháng 1/2007 đến tháng 7/2011 với tổng số tiền 7.080.000 đồng. Bị can Nguyễn Thị Hợi - nguyên thủ quỹ xã Thanh Chi bị khởi tố vì tội “Tham ô tài sản” Tuy nhiên trên thực tế, ở địa phương không có ai tên là Nguyễn Thị Nhị. Bà Nguyễn Thị Hợi vừa là thủ quỹ vừa là thành viên nằm trong Ban chi trả đã lập hồ sơ khống, không báo cáo để thực hiện việc cắt giảm mà tự ký nhận vào danh sách chi trả. Toàn bộ số tiền đó bà Hợi sử dụng vào mục đích cá nhân. Được biết, bà Nguyễn Thị Hợi làm thủ quỹ từ năm 2005 cho đến nay. Trước đó, chúng tôi đã có loạt bài phản ánh về các bộ xã Thanh Chi thay “Nam Tào” khai sinh, báo tử ăn chặn tiền chính sách. Tại Kết luận số 647/KL-UBND ngày 12/4/2013 của UBND huyện Thanh Chương xác định, có nhiều dấu hiệu sai phạm về việc thực hiện chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội, chính sách hộ nghèo. Tháng 4/2013, Huyện uỷ Thanh Chương quyết định kỷ luật cảnh cáo với tập thể Đảng ủy xã Thanh Chi; cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thanh Chi đối với ông Phùng Văn Điền; cách chức Chủ tịch UBND xã Thanh Chi đối với ông Nguyễn Duy Ngọc; cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch xã với ông Lê Văn Thủy, khiển trách ông Nguyễn Quang Chế, cán bộ trực Đảng; khai trừ khỏi Đảng, buộc thôi việc với ông Trần Đình Nhuận, nguyên cán bộ chính sách xã vì những sai phạm liên quan đến chế độ chính sách. Huyện Thanh Chương cũng đã tiến hành thu hồi gần 160 triệu đồng số tiền sai phạm. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương đang mở rộng điều tra, tiến hành làm rõ các đối tượng có liên quan. Theo Doãn Hòa - Lany Nguyễn (Dân trí)