Khởi tố vụ hàng hiệu Gucci, D&G giá "bèo" tại KS Sheraton

Ngày 15/1, công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án “buôn lậu” đối với các đối tượng có liên quan đến lô hàng hiệu Gucci, Dolce & Gabbana bị phát hiện trước đó tại khách sạn Sheraton (88 Đồng Khởi, Q.1).



Cơ quan công an cho biết đã mời các chuyên gia từ Ý (nơi xuất xứ hàng chính hãng thương hiệu Gucci, Dolce) để tham khảo ý kiến. Các chuyên gia xác định số quần áo, túi xách, giày dép, thắt lưng… mang thương hiệu Gucci bị tạm giữ là hàng thật và có giá trị rất lớn trên thị trường. Cơ quan điều tra xác định, các đối tương trong vụ án này đã lấy hàng thật từ Ý nhưng khai gian xuất xứ từ Trung Quốc để hạ giá trị hàng hiệu nhằm mục đích trốn thuế nhập khẩu. Do vậy, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án đối với các đối tượng về hành vi buôn lậu. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng chờ giám định, định giá lô hàng hiệu của hãng này để có căn cứ xử lý.









Hàng hiệu nhưng giá trị kê khai nhập khẩu rất bèo bị cơ quan điều tra bắt giữ



Theo Công Quang (DT)



Trước đó, ngày 27/11/2012, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM đã bắt giữ 4 chiếc ôtô tải chở hàng tấn áo quần, túi xách, dây nịt các loại mang nhãn hiệu Gucci, Dolce & Gabbana của Italy nhưng xuất xứ từ Trung Quốc ở dưới tầng hầm khách sạn Sheraton (88 Đồng Khởi, Quận 1).Giấy tờ nhập khẩu lô hàng này do công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Đế đứng tên. Công ty xuất hàng nằm tại Quảng Đông, Trung Quốc. Đường đi của lô hàng bắt đầu từ Hong Kong. Trong tờ khai nhập khẩu của Công ty Nam Đế, nhiều mặt hàng sơ mi nam, áo thun nữ, quần dài nam có giá nhập khẩu rẻ mạt dù mang mác xịn. Ví dụ váy ngắn chỉ 5,5 USD mỗi cái, giầy nam 3,8 USD mỗi đôi, áo khoác nữ 3,7 USD một cái. Trị giá của lô hàng này trong tờ khai nhập khẩu là 3.725,35 USD và tiền thuế chỉ có 26,7 triệu đồng.