Khốn đốn vì bị vạ lây sau vụ heo tiêm thuốc an thần

Xử lý trách nhiệm cán bộ quản lý Chiều 5-10, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã thông tin về việc phát hiện số lượng lớn heo tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ tại một lò mổ ở TP.HCM. Bộ trưởng Cường cho biết mục đích của hành vi trên là để cho thịt có màu sắc thật bắt mắt, đỏ tươi hơn bình thường, thịt sát tới da, luôn tươi dẻo. “Việc tiêm thuốc an thần ngay trước khi giết mổ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng” - Bộ trưởng Cường khẳng định. Để chấm dứt tình trạng này, tư lệnh ngành nông nghiệp đề nghị TP.HCM và các đơn vị thiết lập đường dây nóng thông tin về tố giác tội phạm, tổ chức cho các đơn vị giết mổ phải cam kết thực hiện không tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ. Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, TP phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước cấp dưới. Bộ trưởng cũng lưu ý sẽ kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý theo trách nhiệm của mình. ĐẶNG TRUNG

Khách hàng đan gmua thịt heo tại siêu thị Không có chuyện học sinh bị ngộ độc thịt heo tiêm thuốc an thần

“Sau khi xác minh từ nhiều nguồn, chúng tôi khẳng định không có vụ ngộ độc thực phẩm do ăn thịt heo có chứa tồn dư thuốc an thần khiến 63 học sinh trên địa bàn TP.HCM phải nhập viện như một số trang mạng đăng tải mới đây”. Ngày 5-10, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết thông tin trên. Trước đó, ngày 4-10, một số trang mạng đăng tải bài viết “Khẩn cấp: Hàng loạt trẻ em nhập viện vì ngộ độc thịt lợn có chứa thuốc an thần”. Trong đó có nội dung: Xét nghiệm ban đầu từ các trẻ nhập viện cho thấy các bé đều có dấu hiệu bị ngộ độc với chất acepromazin, đây là chất có trong thuốc an thần thường được tiêm cho heo trước khi mổ. Hiện đã có 63 trẻ nhập viện trong tình trạng nguy hiểm, số lượng các trẻ nhập viện cấp cứu ngày một tăng cao. TRẦN NGỌC