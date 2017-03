Không cho người khuyết tật bay: Hai nhân viên Vietjet bị phạt 5 triệu đồng/người

Trước đó, hành khách Nguyễn Thị Vân (bị liệt hai chân) đã đặt vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng. Ngày 1-4, hành khách này đã bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng. Ngày 2-4, chị Vân đến sân bay Đà Nẵng làm thủ tục bay về Hà Nội thì bị hai nhân viên Vietjet từ chối làm thủ tục với lý do chị không thể tự di chuyển được. Chị Vân sau đó phải mua vé của hãng Vietnam Airlines để trở về Hà Nội lúc 22 giờ cùng ngày.

Ngoài việc xử phạt hai nhân viên, Cục Hàng không Việt Nam còn chỉ đạo hãng Vietjet tiếp tục xử lý nghiêm trưởng đại diện và phó trưởng đại diện của hãng tại sân bay Đà Nẵng, đồng thời công khai xin lỗi hành khách Nguyễn Thị Vân. Vietjet và sân bay Đà Nẵng có trách nhiệm bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên để trợ giúp hành khách khuyết tật lên xuống máy bay được thuận tiện.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Vietjet cho biết điều lệ vận chuyển của hãng có quy định hành khách hạn chế khả năng di chuyển cần thông báo cho hãng ít nhất 48 tiếng trước giờ khởi hành. Tuy nhiên, hành khách Nguyễn Thị Vân đã không thông báo trước. Đối với chuyến bay chị Vân đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng, do hành khách được lên máy bay từ nhà ga bằng cầu ống lồng nên nhân viên sân bay đã xử lý linh động. Còn với chuyến bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 2-4, theo Vietjet, do máy bay phải đỗ ngoài bãi xa, không được bố trí cầu ống lồng tiếp cận nên hành khách phải di chuyển bằng ô tô và lên máy bay bằng cầu thang cao. Đó là lý do đại diện Vietjet tại Đà Nẵng không tiếp nhận chuyên chở chị Vân.

Tuy nhiên, đại diện hãng Vietjet cũng cho biết thái độ ứng xử và cách giải thích của nhân viên phục vụ chuyến bay Đà Nẵng - Hà Nội ngày 2-4 không phù hợp. Hãng đã gửi lời xin lỗi tới hành khách Nguyễn Thị Vân và sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với nhân viên liên quan.

