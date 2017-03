Không có chuyện ‘trục lợi’ từ vốn vay gói 30.000 tỉ đồng

Ông Trương Anh Tuấn cho biết dự án nhà ở xã hội HQC Plaza hiện đã bán được 1.320/1.735 căn hộ. Tổng số vốn đầu tư cho dự án khoảng 900 tỉ đồng, trong đó có 540 tỉ đồng do công ty vay từ gói 30.000 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền vay này Hoàng Quân đã chuyển hết cho các nhà thầu, phần vốn còn lại khoảng 380 tỉ đồng do Hoàng Quân bỏ ra. Do nhiều khách hàng muốn mua nhà nhưng chưa kịp hoàn tất thủ tục vay ngân hàng nên Hoàng Quân đã ứng tiền từ nguồn vốn 380 tỉ đồng nói trên cho khách hàng vay. Sau khi hoàn tất thủ tục vay vốn ưu đãi từ gói 30.000 tỉ đồng, khách hàng sẽ hoàn trả vốn kèm lãi suất cho Hoàng Quân. Vì vậy, không thể nói công ty này trục lợi từ nguồn vốn 30.000 tỉ đồng như một số thông tin trong thời gian qua.

Y.THY