Không để thiếu hàng, sốt giá dịp tết

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá; đặc biệt tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Với Bộ Công an, tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết. Bộ GTVT tổ chức đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân; xử lý nghiêm các hành vi chèn ép hành khách, đầu cơ vé tàu, vé xe; kịp thời khắc phục tình trạng ùn tắc tại các vị trí giao thông trọng điểm, TP lớn. Bộ Y tế và Bộ NN&PTNT tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, các chợ đầu mối nông sản…; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời chỉ đạo các bệnh viện tổ chức trực 24/24 giờ, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh.