Không lo sắm tết giá trên trời

Yên tâm mua thực phẩm thiết yếu giá rẻ Tại Co.opmart, ngoài các mặt hàng bình ổn như gạo, thịt heo, thịt gia cầm, trứng… giá ổn định, các mặt hàng thực phẩm có giá rẻ hơn so với thị trường. Cụ thể, khoai tây Đà Lạt 13.500 đồng/kg, bắp cải trắng 7.300 đồng/kg, nghêu 18.500 đồng/kg. Vinatex mart phối hợp cùng Vissan giảm giá thịt heo, thịt bò 7.000-10.000 đồng/kg. Giá thịt đùi heo còn 84.500 đồng/kg, ba rọi 88.500 đồng/kg, cốt lết 79.500 đồng/kg. Riêng bò tơ Úc Vissan cũng giảm giá 8.000 đồng/kg: nạc đùi bò còn 272.000 đồng/kg, bắp bò 222.000 đồng/kg, nạm bò 152.000đồng/kg… Xu hướng đặt mua nguyên thùng trái cây ngoại Chủ cửa hàng trái cây nhập khẩu Fresta.vn (quận Bình Thạnh) cho biết gần đây nở rộ xu hướng đặt nguyên thùng trái cây ngoại làm quà tết. Tết này cherry và táo được khách đặt hàng nhiều nhất. Cherry New Zealand được đóng trong thùng 2 kg, giá 1,2-1,3 triệu đồng/thùng. Táo envy (Mỹ) thùng 12 kg, giá 2,5-2,6 triệu đồng/thùng. Nếu khách hàng có nhu cầu mua từng loại, các cửa hàng vẫn nhận đóng thành giỏ trái cây và giao tận nơi. Địa chỉ một số điểm, cửa hàng bán hàng bình ổn giá tại TP.HCM 1. Số 1A Nguyễn Trường Tộ, phường 17, quận Phú Nhuận. 2. Số 225 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh. 3. Số 122 Bờ Tuyến khu phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. 4. Số 1828 khu C, Lương Định Của, An Khánh, quận 2. 5. Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Tân Quy Tây, quận 7. 6. Số 148 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8. 7. Số 217A Long Thuận, phường Long Trường, quận 9. 8. 108 đường TX25, phường Thạnh Xuân, quận 12. 9. 893A Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, Nhà Bè. 10. Hệ thống siêu thị Co.opmart 11. Hệ thống siêu thị Vinatex mart