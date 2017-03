Không lui thời hạn doanh nghiệp tự in hóa đơn

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết hiện tại vẫn chưa có văn bản chỉ đạo nào từ Tổng cục Thuế về vấn đề trên nên đến đầu tháng 4-2011, DN phải tự in và đặt in hóa đơn, cơ quan thuế sẽ không bán hóa đơn cho các DN thuộc đối tượng phải in, đặt in hóa đơn này nữa.

Theo bà Thu Hương, để giải quyết vướng mắc giữa DN và các nhà in, Cục Thuế TP.HCM sẽ tổ chức một cuộc họp giữa các nhà in và DN đặt in hóa đơn. Cụ thể như Công ty in Liên Sơn đang là nhà in có nhiều khách hàng nhất không thể in kịp trước ngày 31-3. Thông qua cuộc họp, Cục Thuế TP sẽ là đơn vị trung gian, tìm hiểu xem còn bao nhiêu DN đặt in hóa đơn mà nhà in không in kịp thời hạn và chuyển cho các nhà in không bị quá tải in đúng thời hạn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các DN. Đồng thời, Cục Thuế sẽ hỗ trợ giải quyết những thắc mắc, khó khăn của các DN trong quá trình tự in hóa đơn.

QUANG HUY