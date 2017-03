Không thể gộp chung tem kiểm định với nhãn năng lượng

Theo Bộ GTVT, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xác nhận về tình trạng kỹ thuật của phương tiện đảm bảo an toàn để tham gia giao thông; trong khi đó tem thu phí sử dụng đường bộ là tem xác nhận phương tiện đã đóng phí bảo trì đường bộ; còn nhãn năng lượng được dán cho ô tô loại từ bảy chỗ chở xuống chỉ có ý nghĩa thông tin cho người tiêu dùng về mức tiêu thụ nhiên liệu của xe mà không có ý nghĩa trong lưu hành. Do vậy không thể gộp chung ba loại tem, nhãn trên thành một được.

THÀNH VĂN