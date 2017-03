Khu du lịch nhốt khách gần 1 giờ đồng hồ

Anh Lương Hồng Quang, đại diện của New Travel (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM), đơn vị đưa khách đến nghỉ tại Khu du lịch Rạng Đông, cho biết, do quen biết với bà Nguyễn Thị Thủy, chủ Khu du lịch Rạng Đông (có công ty tại TP.HCM) nên New Travel chỉ đặt phòng qua fax và điện thoại, chứ không ký hợp đồng trước.

Khi đưa đoàn khách khoảng 120 người ra đến nơi, du khách đồng loạt không chịu ở Khu du lịch này vì chất lượng phòng không đạt yêu cầu như giá tiền mà họ đặt mua. Thấy vậy, chủ Khu du lịch ra lệnh cho bảo vệ đóng cửa nhốt du khách lại vì New Travel chỉ đồng ý bồi thường 6 triệu đồng mà không phải 12 triệu như yêu cầu của Khu du lịch. Đến hơn 21h tối cùng ngày, các du khách mới được ra ngoài. Tuy nhiên, các nhân viên của New Travel phải ở lại và thanh toán đủ cho Khu du lịch Rạng Đông đúng 12 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thủy, chủ Khu du lịch Rạng Đông, cho biết: bà đã thông báo trước với công ty New Travel rằng, Khu du lịch này chưa đạt tiêu chuẩn hai sao. Còn chuyện khóa cổng nhốt du khách, bà Thủy cho biết, do sơ suất không quán xuyến hết bảo vệ nên khách bị giữ lại và "thực chất là Khu du lịch chỉ giữ xe lại, để yêu cầu New Travel bồi thường thiệt hại. Được biết, đoàn khách bị nhốt chủ yếu là công chức của một số cơ quan ở TP.HCM đi nghỉ mát tại Mũi Né.

Theo Thanh Niên