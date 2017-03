Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

Việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí in, bảo quản, lưu trữ, thuận tiện cho việc hạch toán, kế toán và đối chiếu dữ liệu, qua đó góp phần hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp.



Để hiện thực hóa xu hướng này, ngành Thuế khuyến khích các đơn vị sử dụng khối lượng lớn hóa đơn giấy, giao dịch điện tử qua ngân hàng, thực hiện khai thuế qua mạng internet và những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, điện lực, hàng không... sớm triển khai áp dụng hình thức hóa đơn điện tử. Theo đó, các tổ chức, cá nhân xem xét điều kiện thực tế của đơn vị về hạ tầng công nghệ thông tin, việc lưu trữ, sử dụng chứng từ điện tử, chữ ký số và khả năng chấp nhận sử dụng hóa đơn theo hình thức này của khách hàng… để triển khai áp dụng.



Những tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải thông báo cho khách hàng của mình về định dạng hóa đơn điện tử và cách thức truyền nhận. Người bán, người mua, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và các đơn vị có liên quan phải có thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hóa đơn điện tử đó. Trong quá trình thực hiện hóa đơn điện tử, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ.



Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp nhằm trao quyền tự chủ và chịu trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc quản lý và sử dụng hóa đơn, trong đó việc đưa Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đi vào cuộc sống là một điển hình. Tổng cục Thuế cũng thiết lập đường dây nóng để nắm bắt, theo dõi và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh. Đến nay, về cơ bản các doanh nghiệp đã chủ động được hóa đơn.



Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, cả nước hiện có 413.935 doanh nghiệp tự in, đặt in hóa đơn, tăng gấp 40 lần so với năm 2011. Như vậy, việc đổi mới phương thức quản lý hóa đơn của toàn ngành đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.





Theo Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)