Khuyến mãi “đẩy” hàng tồn

Tiếp sau ngày lễ Tình nhân, nhiều cửa hàng thời trang bình dân lẫn cao cấp đã treo bảng giảm giá nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 với mục đích đẩy hàng tồn. Trên các “cung đường thời trang” ở TPHCM như Hai Bà Trưng (quận 1), Cao Thắng (quận 3), Nguyễn Trãi (quận 5) tràn ngập băng rôn khuyến mãi giảm giá 15% - 75%.



Ra ngõ gặp khuyến mãi



Hệ thống cửa hàng thời trang Kiko – Oiwai giảm giá 10% - 50% cho nhiều sản phẩm quần áo trẻ em. Thời trang công sở Yes’s khuyến mãi mua 1 bộ đầm được tặng 1 thắt lưng, mua 2 bộ đầm được tặng 1 áo khoác thời trang và mua hàng có hóa đơn 3 triệu đồng được tặng 1 bộ đầm. Cửa hàng vải Nhựt Luân (trên đường Thủ Khoa Huân, quận 1) cũng giảm giá từ 15% - 30% cho một số mặt hàng vải vest, áo dài…







Khách hàng mua quần áo giảm giá trên đường Cao Thắng, quận 3 - TPHCM. Ảnh: HỒNG THÚY

Hàng điện máy giảm giá mạnh

Theo ĐÔNG NGHI ( NLĐ)



Cửa hàng Nhật Bản Hachi Hachi cũng giảm giá 20% cho một số sản phẩm làm đẹp với thông báo sẽ bán giảm giá đến khi hết hàng. Các cửa hàng thời trang Việt Thy cũng treo bảng giảm giá 50% cho tất cả sản phẩm. Tại các trung tâm thương mại Parkson, Now Zone, Thương xá Tax cũng đang có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá 15% - 35% tại các quầy hàng. Không trực tiếp treo bảng giảm giá nhưng tiểu thương kinh doanh quần áo, giày dép tại các chợ cũng linh hoạt giảm giá cho khách.Theo giới kinh doanh, so với cùng kỳ mọi năm, mức giảm giá hiện tại rất hấp dẫn nhưng do tình hình kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nên đa số khách hàng khá thờ ơ với hàng khuyến mãi đầu năm. Bên cạnh đó, nhiều người tiêu dùng có tâm lý chờ đến dịp 8-3 để được giảm giá sâu hơn. Theo đại diện Trung tâm Thương mại Zen Plaza, sức mua chậm kéo dài từ trước Tết đến nay nên dự kiến, dịp 8-3, trung tâm sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi lớn để kích thích sức mua.Một số siêu thị trên địa bàn TPHCM cũng cho biết hàng thời trang may mặc tồn khá nhiều nên siêu thị đang đẩy mạnh khuyến mãi để thanh lý hết. Bánh kẹo bao bì mùa Tết được giải quyết bằng cách xé bỏ bao bì để bán hàng xá hoặc phối hợp với nhà cung cấp giảm giá. Một số mặt hàng như nước uống, trà đóng chai, bánh kẹo, sô-cô-la…, nhà cung cấp thu hồi hàng về để xử lý thay bao bì vì thời hạn sử dụng còn rất lâu.Lấy lý do trong năm 2011, sức mua hàng điện máy không cao như mong đợi, Tết 2012 đến sớm, nhiều người dân chưa kịp mua sắm nên các trung tâm điện máy tung khuyến mãi lớn đầu năm để kích thích sức mua. Trung tâm Điện máy Thiên Hòa có chương trình “Đến Thiên Hòa – Nhận quà xuân”, tặng bàn ủi hơi nước Black & White cho khách mua hàng có hóa đơn từ 5,99 triệu đồng trở lên.Trung tâm còn giảm giá nhiều mặt hàng, bán giá “hot” cho khách hàng với bộ tứ sản phẩm giảm giá siêu ưu đãi: ấm đun siêu tốc Every House giá chỉ 199.000 đồng, nồi nướng halogen TH 500.000 đồng, bếp điện từ Q Home tiết kiệm điện 490.000 đồng và tivi LCD 39” Full HD giá ưu đãi 6,99 triệu đồng. Trung tâm Điện máy Ideas cũng có chương trình “Tuần lễ giá shock” diễn ra từ ngày 24-2 đến 1-3, giảm giá từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng cho một số sản phẩm tivi, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt…Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 24 đến 26-2 còn có “Giá shock cuối tuần” giảm giá 23% - 49% cho một số mặt hàng: Cụ thể: bình đun nước chỉ còn 99.000 đồng/cái (giá niêm yết 179.000 đồng/cái), bàn ủi chống dính còn 99.000 đồng/cái (giá niêm yết 149.000 đồng/cái), quạt treo Asia còn 229.000 đồng/cái (giá niêm yết 299.000 đồng/cái)…Mặc dù khuyến mãi rầm rộ nhưng lượng khách mua sắm tại các trung tâm điện máy cũng không đông.