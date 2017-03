Kiểm soát chặt chuỗi thực phẩm an toàn

Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM, cho biết thành phố đã ký kết với 20 tỉnh, thành có nguồn nông sản thực phẩm cung cấp cho thành phố về việc phối hợp quản lý an toàn thực phẩm đối với nông sản thực phẩm. Đến nay có 31 cơ sở được thẩm định và cấp giấy. Các sản phẩm tham gia chuỗi được kiểm soát từ nuôi trồng, chế biến… đến thành phẩm.

Theo ông Hòa, dù sản phẩm tham gia chuỗi còn ít về sản lượng và chủng loại nhưng sẽ tạo đà phát triển cho những năm sau. Cái khó hiện nay là nền nông nghiệp nước ta đa phần là sản xuất nhỏ lẻ, số lượng nông hộ nhiều nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn. “Chúng tôi hướng dẫn 19 cơ sở có tiềm năng. Dự kiến trong năm 2015 tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng đưa vào chuỗi với sản lượng 50.000 tấn sản phẩm mỗi năm và 197 triệu quả trứng/năm” - ông Hòa nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt. Thời gian qua thành phố đã triển khai thí điểm mô hình quản lý thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn. Mô hình này đã cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm được chăn nuôi trồng trọt, sơ chế và phân phối khép kín, đảm bảo truy xuất được nguồn gốc, kiểm soát được chất lượng an toàn thực phẩm.

TÚ UYÊN