Kiểm soát giá sữa nhập khẩu ở khâu thông quan

Việc thắt chặt quản lý sữa nhập khẩu được Tổng cục Hải quan đưa ra trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa, quy định về việc đăng ký giá sữa có hiệu lực. Trong khi đó, các nhà nhập khẩu lại tranh thủ ồ ạt điều chỉnh giá bán trước giờ G.

Giá sữa của Việt Nam được xếp vào hàng cao nhất nhì thế giới. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan, các đơn vị cần kiểm tra kỹ các thông tin trên tờ khai. Trong trường hợp giá sữa biến động hơn 10% so với mặt hàng giống hệt (cùng khai báo) thì phải kiểm tra sau thông quan mặt hàng đó. Cơ quan này cũng yêu cầu việc kiểm tra sau thông quan phải làm rõ nghi vấn về giá sữa khai báo bất thường trước khi vào Việt Nam.

Bộ Tài chính cũng đang tiến hành rà soát tính hợp lý trong cơ cấu giá sữa. Đồng thời, trước ngày 1/10 cơ quan này sẽ công bố tên các doanh nghiệp nằm trong diện đăng ký giá sữa theo quy định tại Thông tư 122.

Theo quy định, các nhà nhập khẩu sữa phải đăng ký giá bán với cơ quan chức năng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng có quyền công bố áp dụng biện pháp bình ổn giá khi hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá có biến động bất thường, như giá tăng cao hơn so mức tăng của các yếu tố đầu vào, hoặc so với giá vốn hàng nhập khẩu... Ngược lại, các trường hợp giảm giá thấp hơn so với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm được tính toán theo chế độ chính sách, định mức kinh tế - kỹ thuật và quy chế tính giá.

Các trường hợp tăng hoặc giảm giá không có căn cứ, làm mất cân đối cung cầu hoặc trong bối cảnh có tin đồn thất thiệt, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc liên kết tăng giá... sẽ bị "thổi còi".

Theo Hồng Anh (VNE)