Kiểm tra một trạm nghi sang chiết gas lậu

Xe vận chuyển từ Long An đi Hóc Môn để tiêu thụ tại TP.HCM. Qua điều tra công an đã lần ra đầu mối là trạm chiết nạp gas Huy Khang thuộc Công ty TNHH Huy Khang, ấp Tân Hội (Đức Lập Thượng, Đức Hòa, Long An). Tại kho của trạm, công an phát hiện thêm 561 vỏ bình gas của các loại. Được biết trạm chiết nạp này do Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) thuê chiết nạp từ năm 2008 và vừa mới ngưng hợp đồng hồi đầu tháng 6-2012.

Bà Lê Thị Anh Mẫn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gas Việt Nam, cho biết từ đầu năm đến nay cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý năm trạm sang chiết lậu ở Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Mặc dù bị xử phạt nhưng sau một thời gian, các trạm này lại hoạt động trở lại.

TÚ UYÊN