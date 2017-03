Kiểm tra việc lưu hành sữa có nhãn mang tính ‘kỳ thị’

Nếu phát hiện việc kinh doanh, quảng cáo sản phẩm nói trên thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục ATTP, vừa qua báo chí phản ánh sữa Ensure do hãng Abbott Laboratories sản xuất thuộc nhóm thực phẩm bổ sung, trên nhãn có ghi cụm từ “Not to be sold in Viet Nam or Mexico” (tạm dịch “Không bán tại Việt Nam hay Mexico”) đang lưu hành trên thị trường Việt Nam. Cục đã kiểm tra và ghi nhận chưa cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP cho bất kỳ sản phẩm sữa Ensure do hãng Abbott Laboratories sản xuất thuộc nhóm thực phẩm bổ sung, nhãn có ghi cụm từ “Not to be sold in Viet Nam or Mexico”. Do vậy sản phẩm nói trên chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.

TRẦN NGỌC