Kiến nghị miễn thuế cho dự án nhà ở xã hội

Liên quan đến việc triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội tại TP HCM, UBND TP vừa kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương mở rộng quy định đối với chủ đầu tư các dự án dưới 10 ha; yêu cầu các chủ đầu tư này thực hiện nghĩa vụ tài chính tương ứng với 10% diện tích đất hoặc 20% diện tích căn hộ của dự án.



Đối với căn hộ có diện tích trên 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2, thành phố đề nghị Trung ương xem xét cho vay ưu đãi tương tự như gói 30.000 tỷ đồng đối với phần diện tích dưới 70 m2, hoặc cho vay ưu đãi tương tự như gói 30.000 tỷ đồng nếu người dân lần đầu tiên tạo lập nhà ở.







Hiện nay rất ít doanh nghiệp đầu tư vào câc dự án nhà ở xã hội vì thời gian thu hồi án lâu. Ảnh: Hữu Nguyên



Theo Trung Sơn (VNE)



Bên cạnh đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp, UBND TP cũng kiến nghị miễn 100% thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động đầu tư nhà ở xã hội, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, chuyển nhà ở thương mại thành nhà ở xã hội... và thực hiện giảm thuế VAT đối với người mua nhà lần đầu.TP HCM cũng đề nghị các bộ, ngành sớm ban hành bộ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế chung cư căn hộ vừa và nhỏ; điều chỉnh quy định tỷ lệ căn hộ trong chung cư; đẩy mạnh tái cơ cấu và hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản; tăng tỷ trọng nhà ở xã hội phục vụ người nghèo, nhà ở cho công nhân; thu hồi các dự án chưa giải phóng mặt bằng, không phù hợp quy hoạch; tăng thời hạn cho vay hỗ trợ nhà ở lên 20 đến 30 năm đối với khách hàng có thu nhập quá thấp... Đồng thời, sớm hoàn thiện khung pháp lý về các thủ tục công chứng, giao dịch bảo đảm trong thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.Theo Hiệp hội Bất động sản TP HCM (Horea), nguồn cung thị trường nhà ở hiện tại chỉ mới đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận dân cư có thu nhập khá trở lên; còn nhà ở xã hội, nhà ở bình dân (cho thuê, bán) dành cho người có thu nhập thấp đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu của đại bộ phận người dân (phân khúc nhà ở bình dân chỉ chiếm khoảng 34% tổng số lượng nhà ở thương mại đưa vào sử dụng trên địa bàn thành phố trong những năm 2006 – 2012).Vì vậy, tình trạng mất cân đối cung - cầu dẫn đến tồn kho bất động sản tăng cao. Hiện nay, thành phố đang tồn kho 14.490 căn hộ chung cư với giá trị tồn kho khoảng 25.000 tỷ đồng. Ngoài ra, sự mất cân đối cung - cầu đã đẩy giá cả bất động sản lên cao, người dân khó khăn trong việc tạo lập nhà ở, làm tăng các hoạt động xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công, cơi nới làm nhếch nhác đô thị.Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi của Nhà nước hiện nay chưa thật sự khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở bình dân phục vụ nhu cầu an sinh xã hội. Do đó, các doanh nghiệp hiện nay chủ yếu tập trung xây dựng nhà ở cao cấp, rất ít doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp, nhà lưu trú công nhân vì thời gian thu hồi vốn lâu, chỉ tiêu lợi nhuận khống chế theo quy định, dẫn đến nguồn nhà chưa đáp ứng được nhu cầu an sinh xã hội.