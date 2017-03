Kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào sẽ đạt 700 triệu USD

Năm 2011, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Lào đạt mức tăng trưởng cao, 11 tháng đầu năm đạt 636 triệu USD tăng 48% so với cùng kỳ năm 2010. Ước tính kim ngạch thương mại hai chiều cả năm 2011 đạt mức 700 triệu USD, tăng 43%.



Mới đây, Việt Nam và Lào đã ký kết Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam-Lào năm 2012. Theo Bản thỏa thuận này, hàng hóa trao đổi giữa Việt Nam và Lào được chia thành 3 nhóm gồm nhóm các mặt hàng được hưởng thuế suất ưu đãi 0%; nhóm các mặt hàng được ưu đãi giảm thuế 50% so với thuế suất trong khu vực mậu dịch tự do Asean; nhóm các mặt hàng không được hưởng thuế suất ưu đãi. Ngoài ra, Bản thỏa thuận cũng quy định hạn ngạch nhập khẩu đối với một số mặt hàng của Lào xuất khẩu sang Việt Nam.





Theo Vũ Hải (LĐ)