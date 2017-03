Kim ngạch Việt-Mỹ tăng hơn 21% trong tháng Một

Theo Bộ Thương mại Mỹ, trong tháng Một năm nay, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam là 1.381,7 triệu USD, tăng 19,53% so với cùng kỳ năm ngoái; còn kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam đạt 334,6 triệu USD, tăng 29,16%.



Trong các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ trong tháng đầu năm nay, dệt may vẫn là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch cao nhất, đạt 548,8 triệu USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái; giày dép vượt lên vị trí thứ hai với kim ngạch đạt 170,9 triệu USD, tăng 24%.



Đứng thứ ba là đồ gỗ, đạt kim ngạch 158,6 triệu USD, tăng 15% so với tháng đầu năm ngoái. Máy móc, thiết bị điện và sản phẩm âm thanh và thu thanh tiếp tục giữ vị trí thư tư với giá trị xuất khẩu đạt 69,4 triệu USD, tăng 34%.



Với giá trị xuất khẩu đạt 61,7 triệu USD, thủy hải sản đứng thứ 5 trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm ngoái.



Trong số các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam trong tháng này, hàng bông, kể cả sợi và vải dệt, đã vượt lên giữ vị trí số một về giá trị cũng như tỷ lệ tăng so với cùng kỳ năm ngoái, với trị giá 59,6 triệu USD, tăng 645%.



Đứng thứ hai về giá trị là máy móc, thiết bị cơ khí và phụ tùng, với giá trị 31,2 triệu USD, giảm 3%. Xuất khẩu sắt thép từ Mỹ sang Việt Nam cũng tăng mạnh trong tháng đầu năm, với giá trị là 21,9 triệu USD, tăng 128%.



Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục giảm nhập khẩu phương tiện giao thông của Mỹ, chỉ đạt 23,2 triệu USD, giảm 12%./.





(TTXVN/Vietnam+)