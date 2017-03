Kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt hơn 1,3 tỷ USD

Các nhóm hàng đạt tốc độ xuất khẩu tăng cao nhất trên địa bàn Thủ đô như dây điện và dây cáp điện; may, dệt; xăng dầu tạm nhập tái xuất; hàng thủ công mỹ nghệ; linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi, với mức tăng từ 12,4% đến 34,1% so với cùng kỳ.



Trong các nhóm hàng đó, mặt hàng xăng dầu tạm nhập, tái xuất có mức xuất khẩu lớn nhất với 269 triệu USD; đứng thứ hai là nhóm hàng linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi đạt 245,1 triệu USD. Tuy nhiên, vẫn có một số mặt hàng giảm so cùng kỳ như hàng điện tử; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh.



Cũng trong thời gian này, kim ngạch nhập khẩu của thành phố ước đạt 2,98 tỷ USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.



Trong các mặt hàng nhập khẩu, vật tư nguyên liệu, gồm sắt, thép, phân bón, hóa chất, chất dẻo, xăng dầu, là nhóm hàng nhập mạnh nhất với trên 1,427 tỷ USD, tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước thì mặt hàng này đã giảm 18%.



Theo nhận xét của các chuyên gia kinh tế, kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô đạt mức tăng trưởng khá cao trong hai tháng đầu năm nay là tín hiệu khả quan, cho thấy những cố gắng vượt khó, tìm kiếm thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp Hà Nội trong bối cảnh chưa có nhiều hợp đồng mới, thiếu vốn, giá cả vật tư đầu vào tăng cao.



Đồng thời, phản ánh những nỗ lực của thành phố trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia những sự kiện xúc tiến thương mại, cũng như tổ chức gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.



Trong thời gian tới, dù gặp nhiều khó khăn, song xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Hà Nội sang các thị trường trọng điểm như thị trường Liên minh châu Âu (EU), các quốc gia trong khu vực và châu Á, vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, để có thể duy trì hoạt động xuất khẩu, tìm kiếm thêm nhiều cơ hội, doanh nghiệp Thủ đô cần chú ý yếu tố nâng cao chất lượng sản phẩm.





Theo Anh Tùng (TTXVN)