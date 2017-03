Kim ngạch xuất khẩu sang Mexico tăng gần 20%

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)



Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng trong thời gian qua chủ yếu do tăng khối lượng xuất các mặt hàng truyền thống như giầy dép, hàng may mặc và thủy sản. Ngoài ra, giá cả các loại hàng này cũng tăng, nhưng không phải là yếu tố quyết định.Cũng trong thời gian qua, Việt Nam nhập hàng hóa Mexico với giá trị tương đương 12,12 triệu USD, giảm gần 46% so với 22,45 triệu USD của quý I/2010, chủ yếu do nước ta đã tìm được nguồn hàng thay thế ngay tại khu vực, góp phần làm giảm cước phí vận chuyển cho các doanh nghiệp nhập khẩu.Theo nhận định của Văn phòng thương mại Đại sứ quán Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này tăng trong quý I vừa qua cũng phù hợp với quá trình hồi phục kinh tế của Mexico, thể hiện trong xuất siêu 1,8 tỷ USD, tạo thêm hơn 230.000 việc làm mới, thu nhập từ bán dầu thô tăng 42,3% và tổng sản phẩm quốc nội tăng trưởng 4,6% so với cùng kỳ năm 2010.Trong năm 2010, kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và Mexico đạt trên 914 triệu USD. Nếu tình hình tiếp tục diễn biến tốt như trong quý I/2011, mục tiêu đạt 1 tỷ USD trong năm nay là hoàn toàn có thể đạt được.