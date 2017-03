Kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước vượt 6,8 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2012 được dự báo sẽ đạt con số hơn 6,8 tỷ USD, tăng so với dự báo của tháng trước 200 triệu USD và tăng 11,9% so với giá trị xuất khẩu thủy sản năm 2011, chủ yếu do giá xuất khẩu tăng.



Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 5/2012 ước đạt 500 triệu USD, nâng tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2012 lên 2,3 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2011.



Xuất khẩu thủy sản sang các nước thuộc khối EU còn gặp nhiều khó khăn không chỉ do tác động của khủng hoảng nợ công ở châu Âu mà còn do những rào cản phi thuế của các thị trường này.



Giá trị xuất khẩu sang khối thị trường EU giảm mạnh, trong đó Đức giảm 26,4%, Hà Lan giảm 10,9%, Italy giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2011.





Theo Đỗ Huyền (TTXVN)