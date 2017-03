Kinh doanh gần 1,1 tấn thịt gà quá đát

Trước đó, rạng sáng 21-1, Trạm Thú y quận 8 kiểm tra và phát hiện nhân viên cơ sở này đang cắt tháo 15 bao thịt gà pha lóc (5 kg/bao) sản xuất ngày 19 và 20-1, đóng gói lại ghi ngày sản xuất 21-1. Đoàn kiểm tra còn phát hiện gần 1.100 kg thịt và phụ phẩm gà làm sẵn đã hết hạn sử dụng (ảnh)… Ngoài xử phạt, UBND quận 8 đã tiêu hủy toàn bộ số thịt và sản phẩm.

Cùng ngày, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết từ ngày 2 đến 6-2, đơn vị này đã xử phạt nhiều cơ sở vi phạm các điều kiện ATVSTP. Cụ thể, phạt Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm thương mại dịch vụ Nhất Nam (phường 14, quận 3) số tiền 21,5 triệu đồng do sản xuất xúc xích Krakauer (loại 500 g, sản xuất ngày 17-2, hạn sử dụng ngày 17-4) không phù hợp quy định ATTP. Tương tự, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Chế biến thực phẩm Đức Linh (xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh) bị phạt 3,5 triệu đồng do sản xuất thịt chà bông Pork Floss (loại 100 g/hộp nhựa, sản xuất 23-12-2014, hạn sử dụng 23-6-2015) không phù hợp quy định ATTP. Công ty TNHH Thương mại Big Bình Minh (phường 6, quận 6) bị phạt 13 triệu đồng do người lao động không mặc trang phục bảo hộ theo quy định, không bảo đảm ATTP trong quá trình sản xuất. Công ty Cổ phần Quốc tế Thiên Xuân (phường 2, quận 5) cũng bị phạt 33 triệu đồng do nơi bảo quản, phương tiện bảo quản thực phẩm không bảo đảm vệ sinh và Công ty TNHH Sản xuất Thực phẩm Du Hưng Phong (phường 14, quận 5) bị phạt 11 triệu đồng do không bảo đảm ATTP trong quá trình sản xuất, kinh doanh...

TRẦN NGỌC