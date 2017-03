Kinh doanh gian lận bốn cây xăng bị tước giấy phép

Theo đó, qua thanh tra 20 cơ sở kinh doanh xăng dầu, cơ quan chức năng phát hiện có đến sáu cơ sở vi phạm về gian lận về số lượng, chất lượng xăng dầu khi bán cho người tiêu dùng và đã xử phạt hành chính tổng cộng 92 triệu đồng, đồng thời tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn một năm đối với bốn doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, gồm: DNTN xăng dầu Ngọc Duy (xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh) do có hành vi thay đổi nguyên trạng về đo lường đối với hai cột bơm xăng, dầu diesel; DNTN xăng dầu Hồng Cát (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An), cửa hàng xăng dầu Hòa Tân (xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa) do đã tự ý tháo dỡ niêm phong kẹp chì cột bơm xăng để bơm thiếu cho người tiêu dùng; DNTN xăng dầu Mười Sum (cơ sở tại xã An Phú, TP Tuy Hòa) do bán xăng RON 92 không đảm bảo chất lượng. Thanh tra Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Phú Yên còn phạt hành chính 5-7 triệu đồng, buộc khắc phục sai phạm đối với cửa hàng xăng dầu HTX Hòa Thắng 1 (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) do sử dụng cột đo xăng không đảm bảo chất lượng, DNTN Trung Việt (xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh) do sử dụng nhân viên không được đào tạo.

Theo ông Trần Văn Nho, Chánh Thanh tra Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Phú Yên, tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu gia tăng vì giá xăng dầu liên tục tăng trong thời gian gần đây.

TẤN LỘC