Kinh doanh hàng hiệu giả trên mạng

Cần có chế tài pháp luật để xử phạt Các chế tài xử lý vi phạm về các website bán hàng giả hiện là buộc chủ sở hữu trang web gỡ bỏ hình ảnh hang giả, hàng nhái. Tuy nhiên, đối với hình thức chủ sở hữu trang mạng xã hội cho thuê lại chỗ trên website thì chủ sở hữu mạng chỉ chịu trách nhiệm gỡ bỏ, không chịu về các hậu quả pháp lý. Do đó người kinh doanh hàng giả khi bị gỡ bỏ ở mạng này thì chuyển sang mạng khác hoặc tạo trang web khác. Hiện nay còn đang thiếu cơ chế phối hợp giữa lực lượng thanh tra, quản lý thị trường và công an. Việc truy tìm chủ thực sự của hàng giả được đưa lên mạng chỉ có thể là cơ quan công an nhưng thẩm quyền xử phạt hành chính lại thuộc về Thanh tra Thông tin Truyền thông/quản lý thị trường. Luật sư NGUYỄN MINH HƯƠNG,

Trưởng Văn phòng luật sư A Hòa