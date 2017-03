Kokuyo hướng tới thị trường đồ dùng học tập ở VN

Theo ông Yasunori Adachi, Tổng Giám đốc Công ty Kokuyo Việt Nam, Kokuyo là Tập đoàn sản xuất văn phòng phẩm và đồ dùng học tập đứng đầu Nhật Bản. Trong số hơn 20.000 sản phẩm của tập đoàn, các bạn học sinh đặc biệt chú ý tới vở Campus, một trong những sản phẩm đã làm nên tên tuổi cho công ty.



“Đây là thương hiệu vở số một Nhật Bản, được hơn 95% các bạn học sinh Nhật sử dụng khi đến trường và bây giờ Campus đã có mặt tại Việt Nam với mong muốn sẽ luôn đồng hành cùng các học sinh tới lớp mỗi ngày,” ông Adachi chia sẻ.



Lý giải cho việc đầu tư nhà máy sản xuất vở vào Việt Nam, ông Adachi cho rằng, học sinh Việt Nam rất chăm học nhưng hiện tại các sản phẩm sách vở chưa đáp ứng được các yêu cầu như: chất lượng vở và tính thẩm mỹ chưa cao, gáy vở đóng chưa đẹp nên dễ bung khi xé, việc lật trang cũng làm cho vở bị phồng, phần chia dòng chưa tạo điều kiện cho việc kẻ, vẽ…



Tháng 11 năm 2005, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kokuyo Việt nam đã chính thức nhận giấy phép đầu tư và khởi công xây dựng nhà máy với tổng vốn đầu tư 24 triệu USD trên diện tích 55.000 m 2, tại Lô B2-B7 Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng.



Sản phẩm chính của Kokuyo Việt Nam bao gồm: file tài liệu các loại, hộp đựng tài liệu và các sản phẩm nhãn dán, sản phẩm in. Với năng lực hiện nay, hàng năm công ty có thể sản xuất hơn 7 triệu file tài liệu, 50 triệu vở học sinh và hơn 30 triệu nhãn dán xuất khẩu sang các thị trường chính như Nhật Bản và một số nước châu Âu, châu Á.



Bên cạnh đó, sản phẩm vở của công ty cũng đang chiếm lĩnh thị trường nhờ vào sự khác biệt so với các nhà sản xuất ở việc chú trong thiết kế bìa in ấn đẹp phù hợp với giới trẻ, dòng kẻ có dấu chấm cách đều nên kẻ vẽ dễ dàng cho mọi đối tượng học sinh có thể sử dụng.



Ông Adachi cho biết thêm, ưu điểm của vở Campus là chất lượng vở tốt và có tính thẩm mỹ cao. Sự khác biệt nằm ở phần gáy vở, gáy được đóng bằng keo đặc biệt tạo cho cuốn vở chắc chắn, đảm bảo không bị bung khi xé mà lại giúp vở trông đẹp như sách. Với thiết kế đặc biệt này học sinh có thể mở từ trang đầu đến trang cuối và viết một cách dễ dàng. Phía bên trong trang giấy bố trí các điểm đánh dấu thông minh kết hợp với hệ thống dòng kẻ sắc nét nên dễ dàng kẻ bảng biểu, vẽ đồ thị, chia cột đều và đẹp. Giấy vở Campus viết ăn mực không nhòe, thích hợp với nhiều loại bút cộng với độ trắng tự nhiên không làm lóa mắt khi viết.



"Thật sự là trên thị trường học sinh sinh viên hiện nay có rất nhiều thương hiệu vở viết cũng như văn phòng phẩm, vì thế việc chiếm lĩnh thị trường sẽ rất khó khăn nếu thương hiệu không thể chứng minh được chất lượng của mình. Nhưng Kokuyo đã làm rất tốt công việc này để đem đến sự hài lòng từ người tiêu dùng,” ông Adachi đánh giá.



Để góp phần bảo vệ môi trường, ông Adachi cũng tiết lộ thêm: “Sách vở đã qua sử dụng công ty nhập về để tái chế thành sản phẩm mới nhưng không bán ở Việt Nam mà chủ yếu xuất khẩu sang nước ngoài chiếm 20% tổng sản lượng sản xuất.”



Theo ông Shinya Sanefuji, Trưởng phòng kinh doanh của Công ty Kokuyo Việt Nam, hệ thống bán hàng của hãng xuất phát từ nhà sản xuất chứ không phải là thương mại. Nhận thấy thị trường kinh doanh ngày càng tăng nên những năm vừa qua Kokuyo đã thành lập các mạng lưới nhằm phân phối sản phẩm đến với người tiêu dùng qua các đại lý, nhà sách khắp các vùng trên cả nước.



Trong hệ thống bán hàng, công ty mới tung ra sản phẩm đã được đăng ký bản quyền là "Vở Campus- Doraemon" lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh nổi tiếng đến từ xứ sở hoa anh đào với mèo máy thông minh Doraemon hóm hỉnh mà nhiều học sinh các cấp chăm chú đọc và yêu mến để làm hình ảnh chủ đạo nên thu hút được rất đông số lượng học sinh sử dụng.



“Một số loại sản phẩm vở ô ly chỉ có ở rất ít các địa phương nhưng năm nay sẽ tăng số lượng phát triển mọi nơi để cung cấp mọi chủng loại cho Việt Nam,” ông Shinya Sanefuji cho hay.



Với khẩu hiệu “Luôn sáng tạo, luôn đổi mới để tạo ra những sản phẩm thông minh” (Always Innovating for Your Knowledge), Kokuyo cam kết sẽ luôn hướng tới khách hàng, bằng sản phẩm của mình luôn mang đến cho khách hàng sự tiện lợi, thoải mái, hỗ trợ khách hàng làm việc hiệu quả, sáng tạo không ngừng để thành công hơn trong công việc và sự nghiệp.



Ngoài ra, hàng năm Kokuyo Việt Nam vẫn thường xuyên tập huấn an toàn lao động cho công nhân viên, tham gia các hoạt động từ thiện thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam.



Tập đoàn Kokuyo hiện nay ngoài trụ sở chính tại Nhật bản còn có hơn 30 công ty và chi nhánh trên toàn thế giới như Mỹ, Châu Âu, Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc…





Theo Mạnh Hùng (Vietnam+)