KS Tạch cân nhắc việc kiến nghị khởi tố tổng giám đốc TMV

Theo KS Tạch, trong quá trình làm việc, anh được TMV lập cho một địa chỉ email là prtachlv@toyotavn.com.vn. Tại cuộc họp xem xét xử lý kỷ luật lao động đối với anh ngày 24-8, ông Akito Tachibana - Tổng Giám đốc TMV đã công bố trước những người dự họp rằng: “Phòng Hệ thống của TMV đã tiến hành kiểm tra nội dung hộp thư nội bộ có địa chỉ là prtachlv@toyotavn.com.vn được lưu trên mạng nội bộ của công ty. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Lê Văn Tạch đã viết hàng chục bức thư tình gửi cho một phụ nữ... mà ông Lê Văn Tạch đã quan hệ ngoài vợ chồng từ năm 2009. Trong đó có những bức thư hẹn hò và nhắc lại việc hai người đã đi chơi Sài Gòn, Vũng Tàu, Hà Nội, những ngày ông Lê Văn Tạch hẹn hò đi sinh nhật với phụ nữ này khi vợ ông đang chuẩn bị sinh con trai thứ hai…”.

Nội dung công bố nêu trên cũng đã được thể hiện trong biên bản xử lý kỷ luật do TMV lập ngày 24-8. Theo KS Tạch, biên bản và nội dung công bố tại cuộc họp cho thấy một số lãnh đạo của TMV đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật thư tín của anh. Do đó, KS Tạch và luật sư của mình hiện đang xem xét làm đơn đề nghị cơ quan công an điều tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm bí mật thư tín cá nhân mà người của TMV đã thực hiện.

