Lại đề nghị thu phí ATM

Hội Thẻ cũng sẽ kiến nghị NHNN về việc cho phép thu phí rút tiền nội mạng (chủ thẻ rút tiền tại chính máy ATM của NH phát hành thẻ). Trước đây NHNN đã 3 lần từ chối kiến nghị này.









Đầu tháng 6, phí rút tiền ngoại mạng sẽ nâng lên 5.500 đồng/lần.

Thu chưa đủ bù chi

Tránh dồn gánh nặng lên NH lớn

Theo Ánh Hồng (Tuổi trẻ)

Bà Nguyễn Thu Hà, Chủ tịch Hội Thẻ, cho biết việc tăng phí rút tiền ngoại mạng để bù đắp một phần chi phí trong lúc NHNN chưa cho phép NH phát hành thẻ thu phí rút tiền nội mạng.Theo bà Hà, việc đầu tư cho hệ thống ATM ngốn chi phí rất lớn, thời gian gần đây chi phí đầu tư còn tăng thêm do các NH phải tăng cường an ninh, báo động trước tình trạng máy ATM liên tục bị tấn công. Thực tế một vài NH đã nâng phí rút tiền ngoại mạng lên mức 5.500 đồng/giao dịch từ cuối năm 2010, khách hàng cũng không phàn nàn gì.Liên quan đến phí rút tiền nội mạng, bà Hà cho biết Hội Thẻ sẽ tiếp tục kiến nghị NHNN. Theo Hội Thẻ, chi phí đầu tư cho hệ thống rất lớn, trong khi các NH không có nguồn thu đối với khoản đầu tư cho hệ thống ATM. Số tiền duy trì trong tài khoản của khách hàng chỉ tương ứng với số tiền các NH phải nạp sẵn vào máy ATM cũng như để dự trữ cho việc tiếp quỹ, do đó NH không được hưởng lợi từ khoản tiền này.Giám đốc trung tâm thẻ một NH cổ phần cho biết NH cũng không kỳ vọng vào số tiền tồn trong tài khoản do người dân chưa có thói quen thanh toán bằng thẻ. Tiền vừa vào tài khoản, chủ thẻ đã rút ra chi tiêu. Chưa kể do lãi suất tăng cao, ngay cả lãi suất không kỳ hạn ở một số NH cũng lên đến 10-12%/năm nên khách hàng tính toán không dại gì duy trì số dư trong tài khoản mà rút ra gửi tiết kiệm. NH có hệ thống máy ATM lớn phải duy trì số dư thấp nhất 400-500 triệu đồng/máy nên thiệt hại không nhỏ. Với những NH có hệ thống ATM lên đến hàng nghìn máy, số tiền không sinh lãi lên đến 500-600 tỉ đồng.Theo ông Trịnh Thượng Thức - Trưởng phòng dịch vụ thẻ NH Ngoại thương chi nhánh TP.HCM, với mức phí rút tiền ngoại mạng là 3.300 đồng/giao dịch như hiện nay NH nào cũng kêu lỗ. Trong khi đó chi phí cho máy ATM ngày càng đắt đỏ.Các NH cũng cho rằng việc thu phí rút tiền ngoại mạng nhằm khuyến khích NH đầu tư máy, tránh dồn gánh nặng lên vai NH lớn.Trong bản tham luận tại hội nghị thường niên Hội Thẻ 2011 mới đây, ông Đặng Công Hoàn, giám đốc trung tâm thẻ NH Techcombank, cho rằng thực tế bất cập cả số lượng ATM và POS (máy cà thẻ) tập trung chủ yếu vào các NH lớn. Hiện sáu NH là Agribank, Vietinbank, Vietcombank, Đông Á, BIDV, Techcombank có tổng cộng 8.200 máy, chiếm 70% lượng máy ATM trên thị trường.Nhiều NH phát hành thẻ nhưng không đầu tư máy hoặc đầu tư rất ít, hiện bình quân một máy ATM đang phục vụ đến 2.700 chủ thẻ. Gánh nặng đầu tư dồn về một vài NH, dẫn đến kết nối ATM càng rộng, NH trang bị nhiều máy ATM càng thiệt vì phí thu được không đủ chi phí vận hành hệ thống.Đặc biệt trong điều kiện đến 95% chủ thẻ ATM sử dụng thẻ để rút tiền mặt. Ông Hoàn cũng kiến nghị Hội Thẻ sớm quy định tỉ lệ thẻ phát hành tương ứng với số ATM đã lắp đặt, tránh quá tải chung cho toàn hệ thống.Theo các NH, việc nâng phí rút tiền ngoại mạng cũng thúc đẩy các NH phát hành thẻ phải chú trọng đầu tư máy, nếu không muốn mất khách hàng.