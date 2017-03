Lại lo ATM ‘nghỉ tết’ sớm

Ông Đặng Công Hoàn, Giám đốc kinh doanh thẻ và dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ Ngân hàng Techcombank, cho biết những ngày giáp tết giao dịch thẻ thường tăng rất cao, có ngày tăng 3-4 lần so với ngày bình thường. Do vậy, ngân hàng đã nâng cấp các trang thiết bị, sẵn sàng tiếp quỹ, tăng cường nguồn lực để ATM vận hành an toàn và hiệu quả.

“Chúng tôi bố trí luôn có người trực 24/24 giờ để hướng dẫn, xử lý cũng như trợ giúp khách hàng khi có sự cố xảy ra, kể cả trong dịp tết” - ông Hoàn nhấn mạnh. Tuy vậy, ông Hoàn cũng cho hay hiện nay cả hệ thống ngân hàng có hơn 72 triệu thẻ và khoảng 16.000 ATM đang hoạt động. Nếu chỉ khoảng 10% chủ thẻ cùng đi rút tiền vào giờ cao điểm thì ATM nào cũng có khả năng gặp sự cố hoặc quá tải. Do vậy, khách hàng nên tránh rút tiền vào giờ cao điểm.

Cụ thể nên hạn chế rút tiền vào thời gian khoảng 17-20 giờ hằng ngày nếu chưa quá gấp rút. Trong quá trình rút tiền mà gặp trục trặc, khách hàng có thể chuyển sang giao dịch tại ATM khác gần nhất vì hệ thống ATM bây giờ đã có sự liên kết khá rộng rãi.



Nhu cầu rút tiền dịp gần tết thường tăng đột biến. Ảnh: YT

Tương tự, lãnh đạo Ngân hàng VIB cũng cho hay khi ATM gần hết tiền sẽ tự động báo về trung tâm của ngân hàng. Từ đó hệ thống trung tâm sẵn sàng tiếp quỹ cũng như giải quyết các sự cố khác.

Trong khi đó, Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng TP.HCM (Ngân hàng Nhà nước) đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng phải tập trung theo dõi liên tục để sẵn sàng tiếp quỹ ở những nơi dân cư đông, khu chế xuất, khu công nghiệp... tránh tình trạng máy ATM hết tiền.

Đồng thời từ ngày 25-1 đến khi nghỉ tết, lực lượng lưu động của cơ quan này sẽ giám sát hằng ngày và kiểm tra đột xuất các trụ ATM. Trường hợp phát hiện ATM hết tiền, trục trặc nhưng ngân hàng không khắc phục kịp thời sẽ có biện pháp nhắc nhở, xử phạt.

Thực tế cho thấy thông thường vào những ngày gần tết, hệ thống ATM quá tải. Lý do là nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chi trả lương, thưởng với số lượng lớn qua tài khoản cho cán bộ, công nhân viên chức nên gây áp lực lên hệ thống ATM rất lớn. Đây là một trong những lý do chính khiến ATM nhiều khu vực rơi vào tình trạng “nghỉ tết” sớm do hết tiền.