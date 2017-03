Lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng đến 1,13%

Mức tăng của các kỳ hạn từ 0,05 điểm % đến 1,13 điểm %/năm. Lãi suất giao dịch bình quân ở các kỳ hạn còn lại đều có xu hướng giảm so với mặt bằng lãi suất bình quân tuần trước với mức giảm từ 0,02 điểm % đến 0,43 điểm %/năm.



Lãi suất bình quân qua đêm tuần này giảm xuống còn 10,74%/năm, giảm 0,17 điểm % so với mức bình quân tuần trước. Lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại ở mức khá cao, dao động từ 12,32% đến 14,82%/năm (ngoại trừ lãi suất không kỳ hạn). Lãi suất giao dịch cao nhất ở mức 22,8%/năm; lãi suất giao dịch thấp nhất 8,45%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).



Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, so với tuần trước, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng USD tuần này có xu hướng giảm đối với các kỳ hạn ngắn (dưới 3 tháng) và có xu hướng tăng nhẹ đối với các kỳ hạn dài hơn. Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,66%/năm, giảm 0,22 điểm %/năm so với tuần trước; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 1,86% đến 4%/năm.



Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, trong tuần qua, lãi suất cho vay VND đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu từ 16,5-20%/năm; đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác từ 18-21%/năm; đối với lĩnh vực phi sản xuất từ 22-25%/năm.



Trong khi đó, lãi suất cho vay bằng USD phổ biến ở mức 6-7,5%/năm đối với ngắn hạn; 7,5-8%/năm đối với trung và dài hạn.





Theo Thúy Hà (Vietnam+)