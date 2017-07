Lãi suất đồng loạt giảm, ai hưởng lợi?

Giảm lãi suất chưa đủ Ông Lý Thành Sinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May thêu Minh Long Hưng, cho rằng đối với những DN lớn, vay hàng trăm tỉ đồng để đầu tư thì giảm lãi suất 0,5%/năm là một mức giảm đáng kể, tiết kiệm được khoản tiền lớn. Đối với các đơn vị, cá nhân vay ít thì mức giảm trên “chẳng thấm tháp gì”. Chẳng hạn, với khoản vay 10 tỉ đồng thì tiền lãi chỉ giảm được 36 triệu đồng/năm. Mặt khác, vấn đề không chỉ là giảm lãi suất mà quan trọng là làm sao để DN có thể tiếp cận vốn ngân hàng. Bởi có một thực tế là vay tiền mua nhà, đất, ô tô thì dễ nhưng vay tiền mua cái máy để in, thêu… không đơn giản. Trong khi đó máy móc mới là phương tiện để DN giải quyết bài toán về giảm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh. Đó là chưa kể thời gian cho vay để sản xuất, kinh doanh rất nghiệt ngã, dài lắm thì được vay chín tháng, còn bình thường thì chỉ được sáu tháng. Nhiều khi khoản vốn vay chưa tạo ra hàng hóa sản phẩm đã phải lo đáo hạn. “Nhiều lúc không thể vay được từ ngân hàng nên chúng tôi phải vay bên ngoài với mức lãi suất lên đến 3%/tháng, có khi phải vay nóng 4%-5%/tháng. Mà phải có uy tín mới vay được, chứ không thì đừng nằm mơ. Do vậy cái mà DN nhỏ như chúng tôi cần ở các ngân hàng là tạo điều kiện vay dễ dàng hơn” - ông Sinh chia sẻ. Theo NHNN, hiện nay mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn với các lĩnh vực ưu tiên phổ biến ở mức 6%-7%/năm; vay trung dài hạn 9%-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thông thường ở mức 6,8%-9%/năm đối với ngắn hạn; 9%-11%/năm đối với trung và dài hạn.