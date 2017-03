Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong tuần từ 27-31/5, lãi suất giao dịch bình quân tiền đồng tiếp tục giảm ở các kỳ hạn từ 1 đến 3 tuần và từ 3 tháng đến 12 tháng. Trong đó, lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng giảm mạnh nhất với mức 2,35%, tiếp theo là kỳ hạn 3 tháng với mức 1,31%. Các kỳ hạn còn lại có mức giảm từ 0,10% (kỳ hạn 3 tuần) đến 0,84% (kỳ hạn 9 tháng).



Riêng lãi suất giao dịch bình quân kỳ hạn qua đêm tăng nhẹ 0,11%; các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và trên 12 tháng, lãi suất bình quân có các mức tăng từ 0,46% đến 0,75%. Trong tuần, các giao dịch kỳ hạn 12 tháng phát sinh không đáng kể.



So với thời điểm cuối năm 2011 và đầu năm 2012, có lúc lãi suất liên ngân hàng vọt lên mức kỷ lục 20-36%, hiện nay tình hình nhìn chung có xu hướng ổn định và giảm đáng kể. Nguyên nhân do tín dụng không tăng trưởng khiến thanh khoản của hệ thống ngân hàng khá dồi dào và mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm xuống mức thấp so với trước đây.



Trao đổi với PVt, ông Lê Quang Trung, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối nguồn vốn và ngoại hối Ngân hàng VIB cho biết, hiện nay giao dịch trên thị trường hai rất yên ắng.



Theo ông Trung, bên cạnh nguyên nhân nguồn vốn của các ngân hàng đang khá dồi dào nên không có nhu cầu vay mượn thì một trong những chính sách tác động mạnh đến thị trường liên ngân hàng phải kể đến là Thông tư 21 có hiệu lực từ tháng 9/2012 quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.



Theo đó, các nhà băng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được gửi tiền, nhận tiền gửi (trừ tiền gửi thanh toán) tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác. Hoạt động cho vay, đi vay liên ngân hàng chỉ được thực hiện thông qua trụ sở chính của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thời hạn giao dịch chỉ được thưc hiện trong ngắn hạn (dưới 1 năm). Quy định này đã loại bỏ các khoản cho vay trung (1- 5 năm) và dài hạn (trên 5 năm) trong các giao dịch liên ngân hàng.





Theo Lệ Thanh (VNE)