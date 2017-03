Lãi suất tiền gửi tăng cao hiếm thấy

Cần cân nhắc kỹ Chứng chỉ tiền gửi tương tự như tiền gửi tiết kiệm. Trên thế giới, việc các NH phát hành chứng chỉ tiền gửi đã phát triển từ rất lâu nhưng ở Việt Nam đây vẫn là sản phẩm đầu tư tài chính khá mới mẻ đối với khách hàng cá nhân. Các chuyên gia có chung đánh giá điểm hấp dẫn của chứng chỉ tiền gửi là người tham gia sẽ được hưởng lãi suất tốt hơn so với lãi suất tiết kiệm thông thường. Thời hạn càng dài, lãi suất chứng chỉ tiền gửi được áp dụng sẽ càng cao. Tuy nhiên, người mua chứng chỉ tiền gửi cần cân nhắc trước khi tham gia. Lý do: Nếu rút tiền trước thời gian đáo hạn của chứng chỉ tiền gửi, mức lãi suất được hưởng sẽ thấp hơn nhiều so với gửi thông thường. Bên cạnh đó, lãi suất cao cũng chỉ được áp dụng với hình thức lãnh lãi cuối kỳ, còn hình thức lãnh lãi hằng tháng hoặc hằng quý, lãi suất áp dụng hầu hết thấp hơn lãi suất tiết kiệm thường cùng kỳ hạn. Thay vì thể hiện bản chất chứng chỉ tiền gửi là khoản tiền lớn thì hiện nay một số NH cho phép người gửi tiền mua chứng chỉ với mệnh giá chỉ từ 1 triệu đồng và bội số của 100.000 đồng. Không chỉ thế, khách hàng muốn mua bao nhiêu cũng được.