Lại xuất hiện vàng nhái SJC trên thị trường

Sáng 22/7, trong lúc giao dịch, nhân viên phòng kinh doanh tại hội sở công ty nghi ngờ miếng vàng (loại một lượng) là hàng nhái nên mang sang tổ kiểm định. Kết quả cho thấy bao bì bên ngoài là thật nhưng miếng vàng bên trong nhái vàng SJC.







Hiện nay, SJC là đơn vị gia công vàng miếng duy nhất cho Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Lệ Chi



Theo Lệ Thanh (VNE)



Công ty SJC cho rằng, kẻ gian đã lấy miếng vàng nhái bỏ vào bao bì của vàng thật rồi ép lại. Vì thế bao bì của miếng vàng nhái cứng hơn, cầm nặng tay hơn. Một số nét chữ trên vàng nhái SJC khác so với hàng thật."Nếu nhìn bằng mắt thường, người tiêu dùng sẽ khó phân biệt được thật hay giả nên tốt nhất là nên mua vàng ở những nơi uy tín, có hóa đơn ghi rõ số sêri của miếng vàng”, SJC khuyến cáo.Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết, hiện nay toàn bộ khuôn dập đúc vàng miếng của các thương hiệu khác đã được niêm phong và lưu giữ tại kho của nhà quản lý. Duy nhất SJC được gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước. Quy trình gia công cũng rất nghiêm ngặt từ lúc niêm phong cho đến khi mở máy đều có sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước nên rất khó có thể tạo ra vàng nhái."Vì chỉ phát hiện một miếng vàng nhái thương hiệu SJC nên chưa thể nhận định nó xuất xứ từ trong nước hay ở nước ngoài đưa về. Chúng tôi đã báo sự việc này cho cơ quan công an điều tra", ông Minh nói.Cũng theo ông Minh, loạt vàng miếng nhái thương hiệu SJC xuất hiện trên thị trường trước đây đã được cơ quan công an niêm phong để điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả về nguồn gốc xuất xứ của nó.Cuối năm ngoái, Công ty SJC cũng từng phát hiện ra rất nhiều miếng vàng SJC bị làm giả. Theo lãnh đạo công ty này, việc vàng SJC bị nhái không chỉ gây thiệt hại cho người mua mà còn ảnh hưởng đến thương hiệu vàng mà Ngân hàng Nhà nước đã lựa chọn làm thương hiệu quốc gia. Chính vì vậy, đại diện Công ty SJC đã chính thức có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước và cơ quan công an.Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cái gốc của vấn đề này là làm sao thu hẹp chênh lệch giá giữa vàng trong nước và thế giới. "Nếu cứ để chênh lệch 4-6 triệu đồng như hiện nay, có đầu tư máy móc vài trăm nghìn USD thì giới vàng lậu vẫn sẵn sàng làm vì chỉ cần một thời gian ngắn là gỡ vốn”, một chuyên gia nói.Trong đợt sốt tỷ giá mới đây, có lúc giá USD chợ đen leo lên mốc 21.890 đồng ăn một đôla Mỹ, bên cạnh ý kiến cho rằng do nguyên nhân tâm lý chi phối thì nhiều quan điểm nghi ngại thị trường ngoại hối căng thẳng, có một xuất phát từ cầu thực, đó là khả năng nhập lậu vàng.