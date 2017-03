Lần đầu khai trừ DN gas ra khỏi Hiệp hội Gas Việt Nam

Do có liên quan đến các vi phạm nghiêm trọng trong sản xuất, kinh doanh gas với Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại - Xây dựng Thành Tài Long An với quy mô lớn đã bị các lực lượng chức năng tỉnh Long An kiểm tra và bắt giữ”. Đó là thông tin bà Lê Thị Anh Mẫn, Chủ tịch Chi hội Gas miền Nam, cho biết ngày 27-2.

Thông tin từ Chi hội Gas miền Nam cho hay vào tháng 12-2012, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra Nhà máy sản xuất vỏ bình gas Thành Tài thuộc công ty này tại Long An (Thành Tài Long An) phát hiện và tạm giữ 4.524 vỏ bình gas của các thương hiệu Gia Đình Petrolimex, Hồng Mộc, Shell gas… Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Thành Tài Long An không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa vỏ bình gas theo quy định. Công ty Thành Tài Long An khai số lượng vỏ bình gas là do các công ty khác gửi cho Công ty Thành Tài ở TP.HCM. Sau đó, Công ty Thành Tài TP.HCM lại đem ký gửi tại kho của công ty này. Tuy nhiên, các công ty gas là chủ sở hữu của các thương hiệu trên đều xác nhận là không có hợp đồng, không có ký gửi vỏ chai thông qua các tổng đại lý, đại lý nào với Công ty Thành Tài Long An. Do đó, Công ty Thành Tài TP.HCM giữ và đem gửi lại vỏ bình gas ở kho của Công ty Thành Tài Long An mà không có sự thỏa thuận với chủ sở hữu là hoàn toàn trái phép.

Cơ quan chức năng đã từng phát hiện nhiều vỏ bình gas bị mài logo và vỏ. Ảnh: Tú Uyên

Và mới đây UBND tỉnh Long An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Thành Tài Long An 40 triệu đồng với hành vi trao đổi các loại bình gas khác ngoài hợp đồng đã ký. Và hành vi sản xuất sửa chữa bình gas mà không có chấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa theo quy định. Đồng thời, tịch thu hơn 4.500 vỏ bình gas.

Đặc biệt khi dùng nội soi bên trong, cơ quan chức năng phát hiện có chai gas thép bọc nhựa hiệu TTAGAS được cải hoán từ thương hiệu khác.

Chiếm dụng vỏ bình bắt nguồn từ trao đổi vỏ giữa người tiêu dùng (NTD) với đại lý và giữa đại lý với tổng đại lý một cách tùy tiện. Vì vỏ của các công ty gas không được trả về đúng với công ty, đối tượng xấu đem hoán cải lại được lợi hơn, bỏ chi phí ra rẻ hơn. Vì vậy, Chi hội Gas sẽ tăng cường quản lý tổng đại lý, đại lý tuyên truyền NTD nhận thức về việc thế chân ở cửa hàng nào thì nên trả lại cho đại lý đó thì DN mới kiểm soát được vỏ bình gas.

Để đảm bảo an toàn cho NTD, theo bà Lê Thị Anh Mẫn, ngoài mức xử phạt trên, Chi hội có kiến nghị đình chỉ lưu thông buộc thu hồi, thực hiện kiểm định lại các vỏ bình gas sản xuất từ tháng 2-2012 đến nay. Thu hồi tiêu hủy các vỏ bình đưa ra lưu thông trên thị trường và bồi thường thiệt hại cho các chủ sở hữu vỏ bình gas bị Công ty Thành Tài Long An hoán cải. Vì nếu không sẽ như những quả bom nổ chậm rất nguy hiểm cho NTD.

“Đây là lần đầu tiên khai trừ DN ra khỏi Hiệp hội, đối với các DN lớn bị khai trừ thì uy tín sẽ giảm, mất lòng tin NTD” - bà Mẫn nhấn mạnh.

TÚ UYÊN