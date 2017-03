Lạng Sơn: Thêm vụ vỡ nợ tín dụng đen tiền tỷ, nhiều chủ nợ lao đao

Trao đổi với PV, Thượng tá Hoàng Anh - Trưởng Công an TP Lạng Sơn cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP Lạng Sơn vừa tiếp nhận thông tin từ một số các chủ nợ tố cáo ông Phạm Vũ - Giám đốc Cty TNHH MTV Vũ Thành, trú tại phường Vĩnh Trại - TP Lạng Sơn vay tiền bỏ trốn.



Theo Thượng tá Hoàng Anh, số tiền các chủ nợ tố cáo ông Vũ vay hiện khoảng 3 tỷ đồng cũng với thủ đoạn vay lãi suất cao. Ông Vũ vay tiền với lý do mở rộng cửa hàng làm quảng cáo nhưng đến khi không còn khả năng trả nợ, ông đã trốn mất khiến nhiều người cho vay lãi lao đao.







Thêm vụ vỡ nợ tiền tỷ tại TP Lạng Sơn, nhiều chủ nợ lao đao.



Theo Anh Thế (DT)



Phía Công an TP Lạng Sơn đang vào cuộc điều tra để làm rõ vụ vỡ nợ tín dụng đen này.Liên quan đến vụ vỡ nợ trăm tỷ của cặp vợ chồng Trung Liên trước đó, Thượng tá Hoàng Anh cho biết, Công an TP Lạng Sơn đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm kinh tế (PC46) Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, đồng thời phía PC 46 Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành làm việc với các chủ nợ.Ông Nguyễn Văn Hải và bà Nguyễn Thị Hương đã bước đầu cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về số nợ của mình với vợ chồng Trung.Bà Nguyễn Thị Hương là một trong những chủ nợ lớn nhất trong sự việc. Theo thống kê của bị hại, số tiền bà Hương đã cho hai vợ chồng Nguyễn Văn Trung và Tô Bích Liên vay là khoảng 60 tỉ đồng. Sau khi cặp vợ chồng này bỏ trốn, bà Hương đã suy sụp và gần như không ra khỏi nhà.Theo thông tin từ các bị hại, bà Hương là một trong số nhiều chủ nợ đã đặt niềm tin lớn vào vợ chồng Trung. Với thủ đoạn giúp chủ nợ làm thủ tục thế chấp tài sản, vay vốn ngân hàng nhanh đến bất ngờ, vợ chồng Trung được bà Hương “yêu quý” đến mức tặng cả chiếc xe ô tô Kia Morning BKS 12A-00079.Đại tá Nguyễn Đình Tươi - Trưởng phòng PC46 Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan công an đã yêu cầu các ngân hàng xác minh khoản tín dụng liên quan đến vợ chồng Trung - Liên, cũng như các chủ nợ của vợ chồng này.Trong số hàng chục chủ nợ của vợ chồng Trung - Liên, nhiều người “chết đứng” bởi bỗng chốc biến thành con nợ khi số tiền hàng chục tỷ, thậm chí cả trăm tỷ cho vợ chồng Trung - Liên vay đa phần là tiền đi vay để ăn lãi chênh lệch.Chị Nguyễn Kim Ngân, chủ nợ 65 tỷ đồng của vợ chồng Trung thì đang là con nợ của hàng chục người khác với số tiền lên tới 55 tỷ đồng. Nghĩ rằng làm việc với vợ chồng Trung - Liên là tin tưởng, chị Ngân đã huy động cả gia đình, họ hàng, bạn bè và tất cả những ai quen biết có điều kiện mang tiền cho nhà Trung - Liên vay.Thượng tá Hoàng Anh cho biết, quan điểm của cơ quan công an là kiên quyết xử lý cặp vợ chồng siêu lừa Trung - Liên theo pháp luật. Trước khi vụ vỡ nợ khủng này được chuyển lên cho Phòng PC 46 Công an tỉnh Lạng Sơn thụ lý, Cơ quan CSĐT Công an TP Lạng Sơn đã đề nghị khởi tố vụ án nhưng chưa thống nhất được với VKSND cùng cấp.