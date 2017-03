Lắp camera giám sát tại chợ đêm Đà Lạt

Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Thanh Bình (đơn vị quản lý khai thác chợ đêm), cho biết: Để bảo đảm các hoạt động kinh doanh của tiểu thương và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách được an toàn (nhất là vào mùa cao điểm), chúng tôi đã cho lắp đặt 16 camera tự động (tổng kinh phí đầu tư 80 triệu đồng) truyền về màn hình trung tâm quản lý chợ để theo dõi mọi hoạt động diễn ra.



Cũng theo ông Bình, BQL chợ đêm đã có ký kết với chính quyền địa phương, công an Phường 1 qua đó cùng phối hợp để ngăn chặn các hoạt động chèo kéo, ép giá, gây khó khăn cho người tiêu dùng, đồng thời cũng ngăn chặn các đối tượng tội phạm lợi dụng sơ hở của khách hàng để móc túi, cướp giật tài sản, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng.



Chợ đêm là một địa điểm mua sắm, ăn uống nổi tiếng của Đà Lạt. Ở đây, hiện có khoảng trên 120 gian hàng mở cửa hoạt động thường xuyên, từ 17h đến 2-3h sáng ngày hôm sau.







Theo Tuấn Linh (NLĐ/ Lâm Đồng Online)