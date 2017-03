Lập hồ sơ khống vay ngân hàng hàng trăm tỷ

Mở rộng điều tra vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN chi nhánh Hồng Hà (Agribank Hồng Hà), ngày 6-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với bốn bị can về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can bị khởi tố gồm Ngô Thị Thu Hường (37 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), nguyên cán bộ tín dụng Agribank Hồng Hà; Trịnh Khánh Hồng (45 tuổi, trú tại tập thể Trung Tự, quận Đống Đa), chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tân Hồng; Trần Hữu Tuân (38 tuổi, trú tại xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm), giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giang Linh; Nguyễn Thị Mỹ (38 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), giám đốc Công ty TNHH thương mại Thái An.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” tại Agribank Hồng Hà, bắt tạm giam các bị can Đỗ Đức Hưng (56 tuổi), nguyên giám đốc; Đỗ Thị Minh Hiền (54 tuổi), Trương Đăng Dần (38 tuổi), nguyên trưởng và phó phòng tín dụng Agribank Hồng Hà, về hành vi “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Theo cơ quan điều tra, Agribank Hồng Hà ký kết hợp đồng tín dụng với Công ty Tân Hồng cho vay số tiền 5 triệu USD. Khi đến hạn, Công ty Tân Hồng không trả được nợ. Vì sợ bị kỷ luật nên bị can Đỗ Đức Hưng đã bàn với Trịnh Khánh Hồng ký bảo lãnh thanh toán cho một số doanh nghiệp để nhận tiền của các công ty này để trả nợ 5 triệu USD và sử dụng cá nhân.

Sau đó, bị can Hồng đã mua lại Công ty TNHH một thành viên Giang Linh và Công ty TNHH thương mại Thái An, giao cho hai nhân viên dưới quyền là Mỹ và Tuân làm giám đốc. Dưới sự chỉ đạo của Hồng, hai bị can này đã ký hồ sơ khống để Agribank Hồng Hà cho vay 130 tỉ đồng, đến nay không có khả năng thanh toán. Hiện bị can Hồng và đồng phạm còn nợ của Agribank Hồng Hà hàng trăm tỉ đồng.

