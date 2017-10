Lên đỉnh nhưng chứng khoán cũng 'dễ đau tim'

Cao nhất trong 10 năm Kết thúc chín tháng đầu năm nay, chỉ số VN-Index ở mức 804,42 điểm, tăng 21% so với thời điểm cuối năm ngoái. Tương tự, chỉ số HNX-Index cũng đã tăng 34,4% lên mức 107,66 điểm. Đây là mức cao nhất trong gần 10 năm qua. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng vừa cho biết trong tháng 9, TTCK phái sinh có sự tăng trưởng mạnh. Cụ thể, tại thời điểm cuối tháng 9 đã có 9.679 tài khoản giao dịch phái sinh được mở, tăng 34,5% so với cuối tháng 8. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch trong tháng là 131.903, tương ứng giá trị giao dịch (theo quy mô danh nghĩa hợp đồng) đạt 10.300 tỉ đồng, tăng lần lượt 126,7% và 136% so với tháng trước.