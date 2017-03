Lịch bloc Tân Mão 2011: Giá tăng từ 5.000-10.000 đồng/quyển

Khách hàng chọn lựa lịch tại một cửa hàng Theo các chủ cửa hàng, so với cùng kỳ năm trước, thị trường lịch bloc năm nay khá yên ắng. Năm nay, xu hướng sử dụng lịch 52 tờ, hoặc 26 tờ xuất hiện khá nhiều. Bên cạnh đó, mẫu mã các sản phẩm lịch đại, siêu đại dành cho phân khúc khách hàng cao cấp cũng được nhà sản xuất chú trọng. Ngoài những mẫu lịch thông dụng có trang trí tranh dân gian, cảnh đẹp quê hương… lịch năm nay có nhiều nét mới. Đa phần lịch đại, siêu đại được gắn đế bằng kiếng nhựa bắt mắt. Giá mỗi miếng đế gắn kèm dao động từ vài chục đến hàng trăm ngàn đồng. Trên mỗi tờ lịch (đại, siêu đại) có chú thích cụ thể về những từ ngữ dùng trong phong thủy, các món ăn… hoặc hướng dẫn bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lịch chia sẻ ,do giá giấy nguyên liệu, cùng nhiều chi phí khác của năm nay cao hơn năm trước, nên mỗi bloc lịch sẽ tăng giá từ 5.000-10.000 đồng/quyển, tùy loại. Đối với lịch tờ, giá tăng khoảng 2.000-5.000 đồng so với năm 2010. Khách hàng mua sỉ trực tiếp từ nhà sản xuất sẽ được chiết khấu khoảng 40%; mua lại từ đơn vị kinh doanh lẻ được chiết khấu từ 10-20%. Theo Thi Hồng (SGGP)