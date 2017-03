Liên tục phát hiện hàng giả phục vụ Tết

Chủ cửa hàng này thuộc về hai vợ chồng Châu Văn Thuận và Nguyễn Thị Hương Giang (trú tại nhà số 37, đường Văn Đức Giai, khối Bình Yên, phường Hưng Bình, TP Vinh). Khám xét nhà riêng cơ quan chức năng phát hiện 3.000 chai rượu, hơn 2.500 gói thuốc lá dán nhãn các hãng nổi tiếng nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ.



Theo lời khai của ông Thuận, số hàng này được gom để chuẩn bị phục vụ Tết nguyên đán.





Rượu giả phát hiện tại nhà riêng của Thuận



* Trong một diễn biến khác, khoảng 2 giờ sáng ngày 28/12, trên Quốc lộ 1A đoạn đường tránh Vinh, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Lộc kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 81L - 1135. Qua khám xét xe phát hiện 81 cây thuốc lá Herô và 50 cây thuốc lá Camen do nước ngoài sản xuất, bị cấm lưu hành trong nước.



Lái xe Trần Văn Giang trú tại phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai khai nhận đang vận chuyển ra khu vực phía Bắc tiêu thụ.



Cùng ngày, Đội quản lý thị trường số 3 tiếp tục phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc kiểm tra xe ôtô mang BKS 51R-4460 do Nguyễn Văn Thành (trú quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển và phát hiện 15.000 bộ bài tú lơ khơ do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ.





Theo Hồng Thắng (VTC News)