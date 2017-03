Liệu lãi suất cho vay có tăng?

Từ nay đến cuối năm, lãi suất sẽ ổn định Đó là khẳng định của Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trong cuộc họp báo sơ kết sáu tháng đầu năm 2015 diễn ra ngày 23-6. Bà Hồng cho biết gần đây có một số ngân hàng có xu hướng tăng lãi suất huy động nhưng đây không phải là xu hướng phổ biến. “Hội đồng tư vấn tài chính quốc gia đánh giá lạm phát năm nay dự kiến hơn 3%-3,5%. Như vậy, cơ bản lãi suất sáu tháng cuối năm vẫn giữ ổn định như hiện nay” - bà Hồng khẳng định. Theo NHNN, tính đến ngày 15-6, tổng phương tiện thanh toán tăng 4,88%, huy động vốn tăng 4,37% so với cuối năm 2014, thanh khoản của hệ thống ổn định và có dư thừa. So với những năm trước, tín dụng năm nay tăng ngay từ những tháng đầu năm. Cụ thể, tăng trưởng tín dụng đến nay tăng 5,78% so với cuối năm 2014 và tăng 18,98% so với cùng kỳ. Trong đó, nông nghiệp nông thôn là lĩnh vực được ngành ngân hàng tích cực đầu tư. TRÀ PHƯƠNG Cho vay trung, dài hạn tăng nhanh Tính đến cuối năm ngoái, cho vay trung, dài hạn chỉ chiếm 48,6% trong tổng dư nợ cho vay tại TP.HCM. Đến nay cho vay trung dài hạn chiếm đến 54%, cao hơn cả cho vay ngắn hạn. Điều này cho thấy sự phục hồi sản xuất của doanh nghiệp, sau nhiều năm hoạt động sản xuất bị đình trệ, doanh nghiệp chủ yếu vay vốn lưu động, không dám vay mở rộng đầu tư. Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc NHNN

Chi nhánh TP.HCM