Long An: các nhà đầu tư đua nhau trả lại dự án

Lý do, chủ đầu tư là Công ty CP phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương chủ động đề nghị không thực hiện dự án.



Từ giữa tháng 8-2013 đến nay, UBND tỉnh Long An đã chấm dứt thực hiện ba dự án tại xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc bao gồm: khu dân cư, đô thị của Công ty CP Bất động sản Phương Trang với diện tích khoảng 175ha; khu dân cư đô thị có diện tích khoảng 125ha và khu tái định cư rộng 21ha đều do Công ty CP thương mại và xây dựng Thành Hiếu làm chủ đầu tư. Lý do là hai nhà đầu tư này cùng xin trả lại dự án.





Theo SƠN LÂM (DT)