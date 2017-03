Lừa đảo lớn ở Hạ Long, mạo danh Prudential?

Mục đích của các nạn nhân để làm rõ vì sao Hằng có dấu và hóa đơn của Cty này để lừa hàng trăm người.



Không ai quản lý?



Ngày 12-10, hàng chục khách hàng và nạn nhân của siêu lừa đã có buổi đối thoại với lãnh đạo Chi nhánh Cty bảo hiểm này. Hầu hết các khách hàng đều cho rằng, vì quá tin vào thương hiệu của Prudential nên đã trở thành nạn nhân của siêu lừa Bùi Thị Thu Hằng. Ngoài hứa hẹn được trả lãi suất cao, Bùi Thị Thu Hằng dùng biểu tượng của Prudential để đưa các khách hàng vào bẫy.



Trong cuộc gặp gỡ, các nạn nhân đều khẳng định Bùi Thị Thu Hằng chỉ chính thức không làm đại lý cho Prudential từ ngày 10-7. Nhưng trước đó, Hằng làm đại lý của hãng này. Cuối năm 2010, Hằng tổ chức 3 cuộc tri ân với khách hàng tại TP Hạ Long.



Ba cuộc tri ân này được tổ chức rầm rộ, với khẩu hiệu, lôgô, biểu tượng của Prudential treo kín khách sạn 4 sao Novotel ở Bãi Cháy, TP Hạ Long. “Vì sao Bùi Thị Thu Hằng có hành vi lừa đảo, mạo danh Cty Prudential mà không có biện pháp ngăn chặn?” vẫn chưa được lãnh đạo chi nhánh Prudential tại Quảng Ninh trả lời thỏa đáng…







Khách hàng, nạn nhân đưa các giấy chứng nhận,

hóa đơn có dấu của Cty bảo hiểm Prudential

Khách hàng, nạn nhân đưa các giấy chứng nhận,hóa đơn có dấu của Cty bảo hiểm Prudential

Chi nhánh Prudential tại Quảng Ninh có vô can?

Văn phòng Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định, Bùi Thị Thu Hằng, SN 1984, trú tại TP Hạ Long là nhân viên đại lý bảo hiểm nhân thọ của Công ty Prudential có trụ sở Văn phòng tại số 102, Tô Hiến Thành, phường Trần Hưng Đạo, Tp Hạ Long, Quảng Ninh đã bị khởi tố và bắt giữ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Theo VNN/TP)

Bà Trần Thị Kim Lan, Trưởng Văn phòng chi nhánh Prudential tại Quảng Ninh khẳng định: Hằng không thuộc quyền quản lý của chi nhánh Quảng Ninh, không phải là nhân viên Prudential nhưng thuộc quản lý của Phòng Phát triển kinh doanh của hãng. Lạ lùng là ngay lập tức đại diện của Phòng này cũng phủ nhận vai trò quản lý đối với Hằng.Bà Kim Lan đã thừa nhận, vào khoảng tháng 2, 3-2011, bà từng nghe một đại lý dưới quyền phản ánh về những dấu hiệu sai phạm của đại lý bảo hiểm mà Bùi Thị Thu Hằng làm chủ đang bán những sản phẩm bảo hiểm mà hãng Prudential không có. Đến tháng 6-2011, Chi nhánh Prudential tại Quảng Ninh đã có công văn gửi sang Phòng An ninh kinh tế - Công an Quảng Ninh đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của Hằng, nhưng đến tháng 7-2011, Prudential mới chấm dứt hợp đồng đại lý với Hằng. Tuy nhiên, phải đợi đến tháng 9, Prudential mới có thông báo cảnh báo tới các khách hàng do đại lý Hằng khai thác, quản lý.Nhiều người bị hại đặt câu hỏi: Chi nhánh Prudential Quảng Ninh liệu có vô can?Đến nay, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được số tiền mà hàng trăm người dân đưa cho siêu lừa lên tới trên 500 tỷ đồng. Hiện, đã có khoảng 60 người đến cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh để tố cáo và xác nhận là nạn nhân của siêu lừa này. Hàng chục khách hàng đã bị vỡ nợ vì vay nóng của nhiều nguồn khác nhau để đưa cho Hằng. Rất nhiều người đã phải nhập viện vì sốc trước việc giao hàng chục tỷ đồng cho siêu lừa Bùi Thị Thu Hằng. Sáng 13-10, hàng chục nạn nhân tiếp tục tới Văn phòng Cty bảo hiểm Prudential để làm rõ có hay không việc Chi nhánh này biết Hằng lừa đảo, nhưng vì lý do gì đó để mặc cho nạn nhân mắc bẫy. Nhiều nạn nhân đã mang chăn chiếu đến ngủ tại cửa văn phòng Prudential - Chi nhánh Quảng Ninh, vì hầu hết tài sản đều phải bán để trả nợ và xã hội đen luôn đến uy hiếp để đòi nợ… Đến tối cùng ngày, hàng chục người vẫn tụ tập tại Chi nhánh hãng bảo hiểm này với niềm tin đòi lại tiền.